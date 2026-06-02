В США суд запретил Пентагону увольнять из армии военнослужащих-трансгендеров

16:38, 2 июня 2026
Федеральный апелляционный суд США также разрешил временно запретить новый набор трансгендерных людей в армию.
Фото: reuters.com
Федеральный апелляционный суд США 1 июня постановил, что администрация президента Дональда Трампа пока может запрещать трансгендерным людям поступать на военную службу, однако не имеет права увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров до завершения судебного процесса, пишет Reuters.

Коллегия судей Апелляционного суда США округа Колумбия приняла решение большинством голосов: 2 против 1. Суд отметил, что политика 2025 года была мотивирована «простым желанием причинить вред политически непопулярной группе». В то же время суд признал, что Пентагон обладает широкими полномочиями по установлению критериев для поступления на военную службу, поэтому может продолжать запрещать новым трансгендерным кандидатам вступать в армию до завершения рассмотрения иска, поданного действующими и потенциальными военнослужащими.

«Нам представляется значительно большим ущербом завершение военной карьеры, чем отсрочка ее начала», — написал судья Роберт Уилкинс.

Судья Джастин Уокер высказал особое мнение. По его убеждению, суды «не имеют ни компетенции, ни полномочий решать, может ли армия исключать истцов из своих рядов».

Представительница правозащитной организации GLAD Law Дженнифер Леви, представляющая интересы истцов, приветствовала решение суда.

«Это решительное решение подтверждает, что администрация Трампа не имеет законных оснований увольнять трансгендерных военнослужащих, которые выполнили все строгие требования и неоднократно доказали свою пригодность и преданность службе», — заявила она.

Министр обороны США Пит Хегсет дал понять, что правительство будет обжаловать решение в Верховном суде США.

«Увидимся в Верховном суде», — написал Хегсет в соцсети X.

Постановление апелляционного суда частично оставило в силе решение федерального судьи в Вашингтоне, принятое в 2025 году. Тогда суд заблокировал полное внедрение этой политики до завершения судебного разбирательства. Судья пришел к выводу, что такая политика является дискриминацией по признаку пола и, вероятно, нарушает гарантированный Конституцией США принцип равной защиты перед законом.

Напомним, в январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ, в котором отмечалось, что принятие трансгендерной идентичности «противоречит приверженности солдата почетному, правдивому и дисциплинированному образу жизни». Вскоре после этого глава Пентагона Пит Хегсет ввел соответствующие ограничения, что стало основанием для судебных исков.

суд США

