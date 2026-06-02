У США суд заборонив Пентагону звільняти з армії військовослужбовців-трансгендерів

Федеральний апеляційний суд США також дозволив тимчасово заборонити новий набір трансгендерних людей до армії.

Федеральний апеляційний суд США 1 червня постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа поки що може забороняти трансгендерним людям вступати на військову службу, однак не має права звільняти чинних військовослужбовців-трансгендерів до завершення судового процесу, пише Reuters.

Колегія суддів Апеляційного суду США округу Колумбія ухвалила рішення більшістю голосів: 2 проти 1. Суд зазначив, що політика 2025 року була мотивована «простим бажанням завдати шкоди політично непопулярній групі». Водночас суд визнав, що Пентагон має широкі повноваження щодо встановлення критеріїв для вступу на військову службу, тому може продовжувати забороняти новим трансгендерним кандидатам вступати до армії до завершення розгляду позову, поданого чинними та потенційними військовослужбовцями.

«Нам видається значно більшою шкодою завершення військової кар’єри, ніж відтермінування її початку», — написав суддя Роберт Вілкінс.

Суддя Джастін Волкер висловив окрему думку. На його переконання, суди «не мають ані компетенції, ані повноважень вирішувати, чи може армія виключати позивачів зі своїх лав».

Представниця правозахисної організації GLAD Law Дженніфер Леві, яка представляє інтереси позивачів, привітала рішення суду.

«Це рішуче рішення підтверджує, що адміністрація Трампа не має законних підстав звільняти трансгендерних військовослужбовців, які виконали всі суворі вимоги та неодноразово довели свою придатність і відданість службі», — заявила вона.

Міністр оборони США Піт Гегсет дав зрозуміти, що уряд оскаржуватиме рішення у Верховному суді США.

«Побачимось у Верховному суді», — написав Гегсет у соцмережі X.

Постанова апеляційного суду частково залишила в силі рішення федерального судді у Вашингтоні, ухвалене у 2025 році. Тоді суд заблокував повне впровадження цієї політики до завершення судового розгляду. Суддя дійшов висновку, що така політика є дискримінацією за ознакою статі та, ймовірно, порушує гарантований Конституцією США принцип рівного захисту перед законом.

Нагадаємо, у січні 2025 року Дональд Трамп підписав указ, у якому зазначив, що прийняття трансгендерної ідентичності «суперечить відданості солдата почесному, правдивому та дисциплінованому способу життя». Незабаром після цього глава Пентагону Піт Гегсет запровадив відповідні обмеження, що стало підставою для судових позовів.

