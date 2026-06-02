Нові психоактивні речовини виходять на ринок раніше, ніж їх встигають заборонити: як їх планують брати під контроль

Для боротьби з новими синтетичними наркотиками планують запровадити систему раннього оповіщення.

Щороку на світовому ринку з’являються десятки нових психоактивних речовин, які часто не входять до переліків заборонених наркотичних засобів та психотропних речовин. Через швидку появу таких сполук державні органи нерідко стикаються з труднощами щодо їх своєчасного виявлення, оцінки ризиків та реагування на потенційні загрози для здоров’я населення. Для створення механізму оперативного інформування про появу нових небезпечних речовин Уряд пропонує запровадити на законодавчому рівні систему раннього оповіщення.

Так, Кабмін зареєстрував законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №15287.

Законопроєкт спрямований на нормативне врегулювання питання запровадження системи раннього оповіщення про нові психоактивні речовини.

Які зміни пропонує законопроєкт

Документом пропонується внести зміни до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Зокрема, передбачено доповнення закону новими термінами:

«нова психоактивна речовина»;

«система раннього оповіщення про нові психоактивні речовини».

Які повноваження отримає уповноважений орган

Крім того, законопроєкт визначає повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психоактивних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу.

До його компетенції пропонується віднести організацію системи раннього оповіщення про нові психоактивні речовини.

Для чого потрібна система раннього оповіщення

Ухвалення законодавчих змін створить правові підстави для функціонування механізму оперативного виявлення, збору та поширення інформації про нові психоактивні речовини, які можуть становити загрозу для життя і здоров’я людей. Така система має сприяти швидшому реагуванню державних органів на появу нових небезпечних речовин та посиленню контролю у сфері їх обігу.

