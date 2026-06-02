Верховный Суд: смерть военнослужащего от инфаркта не исключает право семьи на 15 млн гривен

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций по спору о выплате 15 млн грн матери военнослужащего, который умер от инфаркта во время службы.

Судебная практика по выплате 15 млн грн семьям военнослужащих продолжает формироваться. Особенно спорными остаются случаи, когда военнослужащий умирает от заболевания во время службы, а семья настаивает на том, что смерть непосредственно связана с защитой Родины.

В постановлении от 29 мая 2026 года по делу № 300/1031/25 Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел спор об обжаловании решения Министерства обороны Украины о назначении матери умершего военнослужащего единовременной денежной помощи в размере 2 013 000 грн вместо 15 млн грн.

Это дело является показательным для практики, поскольку затрагивает вопрос надлежащего исследования обстоятельств смерти военнослужащего и установления причинной связи между смертью и выполнением задач по защите государства.

Обстоятельства дела

Сын истицы проходил военную службу в Вооружённых Силах Украины и непосредственно участвовал в боевых действиях. Во время прохождения службы он умер.

Согласно врачебному свидетельству о смерти и свидетельству о смерти причиной смерти военнослужащего был острый инфаркт миокарда. Вместе с тем в документах было указано, что заболевание, которое привело к смерти, а также причина смерти связаны с защитой Родины.

Мать военнослужащего обратилась в Министерство обороны Украины с заявлением о выплате единовременной денежной помощи.

Комиссия Минобороны назначила ей помощь как матери военнослужащего, умершего вследствие заболевания, связанного с защитой Родины, в размере 2 013 000 грн, что соответствует 750-кратному прожиточному минимуму по состоянию на 2023 год.

Не согласившись с таким решением, истица обратилась в суд и настаивала, что смерть её сына связана с исполнением обязанностей военной службы при защите государства, а потому она имеет право на выплату 15 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что смерть наступила вследствие острого инфаркта миокарда, а материалы дела не содержат доказательств получения военнослужащим ранения, контузии, травмы или увечья, которые могли бы повлечь смерть.

Позиция Верховного Суда

Вопрос выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащих урегулирован нормами статей 16–16-4 Закона №2011-XII.

ВС указал, что Законом №2011-XII и абзацем 2 пункта 5 Порядка №975 установлено, что в случае гибели (смерти) военнослужащего размер помощи установлен на уровне 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть).

Суд напомнил, что согласно абзацу 1 пункта 2 Постановления №168 семьям погибших лиц, указанных в пункте 1 этого постановления, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 000 000 гривен, которая распределяется равными долями между всеми получателями, предусмотренными в статье 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Согласно абзацу 6 пункта 2 Постановления №168 выплата единовременной денежной помощи, предусмотренной этим пунктом, осуществляется также семьям лиц, указанных в пункте 1 этого постановления, которые умерли вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), полученного при защите Родины в период действия военного положения, не позднее чем через один год после ранения (контузии, травмы, увечья).

Следовательно, выплата увеличенного до 15 000 000 грн размера единовременной помощи согласно пункту 2 Постановления №168 предусмотрена для семей военнослужащих только в двух случаях: 1) в случае гибели военнослужащего; 2) в случае, если военнослужащий умер вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), полученного при защите Родины в период действия военного положения, не позднее чем через один год после ранения (контузии, травмы, увечья).

В отличие от Закона №2011-XII и Порядка №975, Постановление №168 содержит суженный перечень оснований для выплаты помощи в увеличенном размере.

ВС отдельно обратил внимание на то, что суды предыдущих инстанций, принимая решения, пришли к выводу, что причина смерти военнослужащего не связана с непосредственным участием в осуществлении мероприятий, связанных с защитой Родины, поскольку основывались исключительно на том, что в Выписке из протокола заседания ВВК была указана причина смерти «острый инфаркт миокарда».

Суд указал, что вместе с тем в Выписке отмечено, что причиной смерти послужило заболевание, которое привело к смерти, и причина смерти, которая связана с защитой Родины.

Однако суды не учли эти обстоятельства и не дали им оценку, несмотря на то, что именно они являются основанием иска.

ВС также подчеркнул необходимость полного выяснения фактических обстоятельств.

Суд указал, что для установления обстоятельств в данном деле и его справедливого разрешения судам необходимо установить, принимал ли военнослужащий непосредственное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии Российской Федерации, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период проведения указанных мероприятий, а также в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Также необходимо выяснить, осуществлял ли военнослужащий мероприятия, связанные с защитой Родины, на момент смерти, и связана ли его смерть с непосредственным участием в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии Российской Федерации, обеспечении их осуществления.

ВС подчеркнул, что в рамках данного дела суды первой и апелляционной инстанций не выполнили обязанность по непосредственному, всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела и предоставлению правовой оценки всем доводам участников дела, применив формальный подход к его разрешению и нарушив правила официального выяснения обстоятельств дела.

Таким образом, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу матери военнослужащего, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Верховный Суд фактически подчеркнул, что вывод об отсутствии оснований для выплаты 15 млн грн не может основываться исключительно на указании в медицинских документах причины смерти, если другие материалы дела содержат сведения о связи заболевания и смерти с защитой Родины.

