ВЛК для иностранцев и лиц без гражданства – как теперь будут определять годность к службе

Законопроект касается медицинской оценки состояния здоровья иностранных военнослужащих.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15015, который регулирует вопросы прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) лицами без гражданства и иностранцами при их привлечении к военной службе в Украине. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 70 Основ законодательства Украины об охране здоровья, регулирующую деятельность военно-врачебных комиссий. Речь идет о возможности прохождения ВВК иностранцами и лицами без гражданства, которые выразили желание присоединиться к защите Украины.

В Комитете отмечают, что действующее законодательство позволяет таким лицам проходить военную службу, однако не предусматривает для них процедуры определения годности к службе со стороны украинской системы ВЛК, а также доступа к соответствующим медицинским и социальным гарантиям.

После принятия изменений военно-медицинские комиссии смогут определять для иностранных военнослужащих причинно-следственную связь между заболеваниями, ранениями или травмами и прохождением военной службы. Также ВМК будут устанавливать необходимость и условия медико-социальной реабилитации и оказания помощи таким лицам.

