  1. Законодательство
  2. / В Украине

ВЛК для иностранцев и лиц без гражданства – как теперь будут определять годность к службе

17:50, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект касается медицинской оценки состояния здоровья иностранных военнослужащих.
ВЛК для иностранцев и лиц без гражданства – как теперь будут определять годность к службе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15015, который регулирует вопросы прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) лицами без гражданства и иностранцами при их привлечении к военной службе в Украине. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предусматривает внесение изменений в статью 70 Основ законодательства Украины об охране здоровья, регулирующую деятельность военно-врачебных комиссий. Речь идет о возможности прохождения ВВК иностранцами и лицами без гражданства, которые выразили желание присоединиться к защите Украины.

В Комитете отмечают, что действующее законодательство позволяет таким лицам проходить военную службу, однако не предусматривает для них процедуры определения годности к службе со стороны украинской системы ВЛК, а также доступа к соответствующим медицинским и социальным гарантиям.

После принятия изменений военно-медицинские комиссии смогут определять для иностранных военнослужащих причинно-следственную связь между заболеваниями, ранениями или травмами и прохождением военной службы. Также ВМК будут устанавливать необходимость и условия медико-социальной реабилитации и оказания помощи таким лицам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект иностранец ВВК

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП может оправдать судью Геннадия Салая по делу о незаконных НСРД в отношении адвоката

Судья Геннадий Салай может избежать дисциплинарной ответственности за незаконное санкционирование НСРД в отношении адвоката.

Верховный Суд: смерть военнослужащего от инфаркта не исключает право семьи на 15 млн гривен

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций по спору о выплате 15 млн грн матери военнослужащего, который умер от инфаркта во время службы.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Людмилу Салтан, которая просила $4 тысячи за принятие решения, уволили с должности судьи в Одессе

ВСП принял решение об увольнении Людмилы Салтан с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]