В Украине расширяют полномочия ВВК: иностранцы и лица без гражданства будут проходить медосмотр

11:26, 27 мая 2026
Законопроект 15015 предусматривает расширение полномочий военно-врачебных комиссий.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который устраняет правовой пробел в привлечении иностранцев к военной службе по контракту. Речь идет о законопроекте № 15015. За него 27 мая проголосовали 286 народных депутатов.

Документ предоставляет военно-врачебным комиссиям полномочия определять пригодность таких кандидатов к службе и устанавливать причинную связь полученных ранений с выполнением боевых задач.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал правительственный законопроект № 15015, который предусматривает расширение полномочий военно-врачебных комиссий.

Документ предлагает предоставить ВВК право проводить военно-врачебную экспертизу кандидатов на прохождение военной службы по контракту из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Отметим, что вопросы мобилизации и СЗЧ в Украине планируют решать путем привлечения большего количества иностранцев. Такое заявление сделал глава Минобороны Михаил Федоров.

Как пояснил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, Министерство обороны работает над привлечением иностранцев к выполнению задач в составе Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны. В то же время действующее законодательство не предусматривает прохождение ВВК для таких кандидатов.

«Как правовое государство, мы ставим иностранцев в такие же условия, как и наших граждан, в части медицинского, финансового и иного обеспечения, однако законодательство не предусматривает проведение ВВК для них. Цель законопроекта — устранить этот пробел», — пояснил он.

