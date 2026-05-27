В Украине расширяют полномочия ВВК: иностранцы и лица без гражданства будут проходить медосмотр

Законопроект 15015 предусматривает расширение полномочий военно-врачебных комиссий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который устраняет правовой пробел в привлечении иностранцев к военной службе по контракту. Речь идет о законопроекте № 15015. За него 27 мая проголосовали 286 народных депутатов.

Документ предоставляет военно-врачебным комиссиям полномочия определять пригодность таких кандидатов к службе и устанавливать причинную связь полученных ранений с выполнением боевых задач.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал правительственный законопроект № 15015, который предусматривает расширение полномочий военно-врачебных комиссий.

Документ предлагает предоставить ВВК право проводить военно-врачебную экспертизу кандидатов на прохождение военной службы по контракту из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Отметим, что вопросы мобилизации и СЗЧ в Украине планируют решать путем привлечения большего количества иностранцев. Такое заявление сделал глава Минобороны Михаил Федоров.

Как пояснил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, Министерство обороны работает над привлечением иностранцев к выполнению задач в составе Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны. В то же время действующее законодательство не предусматривает прохождение ВВК для таких кандидатов.

«Как правовое государство, мы ставим иностранцев в такие же условия, как и наших граждан, в части медицинского, финансового и иного обеспечения, однако законодательство не предусматривает проведение ВВК для них. Цель законопроекта — устранить этот пробел», — пояснил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.