В Верховной Раде приняли закон о доплатах должностным лицам за международные проекты за счет помощи партнеров

Вступление в силу закона предусматривается через три месяца со дня его опубликования.

Верховная Рада приняла закон о стимулировании реализации проектов международной помощи. Речь идет о законопроекте № 10284 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования участия государственных органов и органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.

Его в среду, 27 мая, поддержали 234 народных депутата.

Документ предусматривает, что должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления будут получать доплату за внедрение проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №10284.

По словам главы подкомитета по вопросам сотрудничества территориальных общин и регионов, к законопроекту, принятому в первом чтении 5 июня 2024 года, поступило 82 предложения и поправки. Подкомитет рекомендовал учесть ряд из них, а также отклонить те, которые не нашли поддержки.

Законопроект предусматривает создание условий для привлечения и удержания квалифицированных кадров в органах местного самоуправления (ОМС), которые работают с международными программами и грантами.

Документ позволяет:

устанавливать должностным лицам местного самоуправления доплаты за дополнительную нагрузку, связанную с обеспечением программ и проектов международной технической помощи, трансграничного сотрудничества;

привлекать специалистов, владеющих иностранными языками и навыками проектного менеджмента, для подготовки заявок на гранты и реализации международных проектов;

осуществлять такие доплаты за счет средств международной технической помощи, грантов Европейского Союза, правительств и муниципалитетов других государств (кроме государства-агрессора), поступающих в местные бюджеты.

В подкомитете указали, что принятие законопроекта позволит громадам не только привлекать новых специалистов, но и удерживать тех работников, которые уже сегодня работают с международными программами.

