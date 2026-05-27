В Украине появится новый праздник — за что проголосовала Верховная Рада

11:38, 27 мая 2026
День украинской музыки будут отмечать в третью субботу сентября.
Верховная Рада приняла постановление об установлении Дня украинской музыки, который будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября.

Инициатива № 15053 направлена на чествование вклада украинских исполнителей и деятелей музыкальной индустрии в развитие национальной культуры, а также на поддержку культурного сопротивления в условиях вооруженной агрессии РФ.

В парламенте отметили, что новая памятная дата также должна способствовать укреплению украинского культурного пространства.

Предложенная дата связана с проведением фестиваля «Червона рута» в 1989 году, который стал знаковым событием в истории украинской культуры и современной украинской музыки.

С предложением ввести День украинской музыки к народным депутатам обратились представители музыкальной индустрии.

