В Украине появится новый праздник — за что проголосовала Верховная Рада
Верховная Рада приняла постановление об установлении Дня украинской музыки, который будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября.
Инициатива № 15053 направлена на чествование вклада украинских исполнителей и деятелей музыкальной индустрии в развитие национальной культуры, а также на поддержку культурного сопротивления в условиях вооруженной агрессии РФ.
В парламенте отметили, что новая памятная дата также должна способствовать укреплению украинского культурного пространства.
Предложенная дата связана с проведением фестиваля «Червона рута» в 1989 году, который стал знаковым событием в истории украинской культуры и современной украинской музыки.
С предложением ввести День украинской музыки к народным депутатам обратились представители музыкальной индустрии.
