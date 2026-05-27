Дисциплинарная палата ВСП отстранила судью Житомирского апелляционного суда Романа Борисюка

12:38, 27 мая 2026
Судья Роман Борисюк отстранен от осуществления правосудия.
Судья Житомирского апелляционного суда Роман Борисюк временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

В феврале 2024 года автомобиль судьи Романа Борисюка попал в аварию. Делом заинтересовался ВСП.

27 мая дисциплинарная палата приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применила к нему взыскание в виде представления об увольнении с должности.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

