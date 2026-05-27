Дисциплинарная палата ВСП отстранила судью Житомирского апелляционного суда Романа Борисюка

Судья Роман Борисюк отстранен от осуществления правосудия.

Судья Житомирского апелляционного суда Роман Борисюк временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

В феврале 2024 года автомобиль судьи Романа Борисюка попал в аварию. Делом заинтересовался ВСП.

27 мая дисциплинарная палата приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применила к нему взыскание в виде представления об увольнении с должности.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

