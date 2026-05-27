Часть «военного» налога направят на выплаты за сбитые дроны: что изменят в финансировании ВСУ

Комитет по вопросам бюджета поддержал правительственный законопроект об изменениях в госбюджет-2026, которым предлагается направить часть «военного» НДФЛ на выплаты вознаграждений за уничтоженные дроны государства-агрессора, а также увеличить расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрел сразу восемь законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Среди них — правительственный законопроект о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны (реестр №15224), шесть альтернативных к нему законопроектов (№№15224-1 – 15224-6), а также отдельный законопроект №15177.

Правительственный законопроект предусматривает урегулирование порядка зачисления в 2026 году финансовой помощи Европейского Союза в государственный бюджет. Кроме того, документом предлагается определить целевое использование средств от военного сбора и вывозной пошлины на товары военного и двойного назначения — их планируют направлять на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также на закупку, модернизацию и обновление вооружения.

Также законопроект предусматривает, что часть поступлений от так называемого «военного» НДФЛ предлагается использовать для выплаты вознаграждений за уничтожение беспилотников государства-агрессора.

Отдельно правительство предлагает существенно увеличить финансирование сектора национальной безопасности и обороны — на 1,56 трлн грн. Дополнительно еще 40 млрд грн планируют направить в резервный фонд государственного бюджета, а также предусмотреть 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Альтернативные законопроекты в основном повторяют положения правительственного документа, однако содержат отдельные отличия. В частности, они касаются механизмов распределения «военного» НДФЛ, возможного сокращения расходов для отдельных главных распорядителей бюджетных средств и урегулирования других бюджетных вопросов. В то же время Министерство финансов высказало существенные замечания ко всем альтернативным законопроектам и не поддержало ни один из них.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде включить все указанные законопроекты в повестку дня сессии. При этом правительственный законопроект №15224 предлагается определить как неотложный и после рассмотрения в первом чтении принять за основу. Комитету также планируют поручить подготовить документ ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Отдельно Комитет рассмотрел законопроект №15177 о направлении военного сбора в специальный фонд госбюджета для увеличения выплат денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. Документом предлагается во втором полугодии 2026 года установить целевое использование средств военного сбора именно на выплаты военным.

Поскольку этот вопрос уже регулируется правительственным законопроектом №15224 и альтернативными к нему документами, Комитет рекомендовал Верховной Раде включить законопроект №15177 в повестку дня и определиться относительно его дальнейшей судьбы путем голосования после рассмотрения всего пакета соответствующих законопроектов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», правительство направило в парламент законопроект, пересматривающий финансовый план государства на текущий год. Ключевой акцент – привлечение 90 млрд евро от ЕС и создание целевых фондов для Минобороны.

Документ сосредоточен на трех направлениях: привлечение международной помощи, консолидация внутренних ресурсов и стимулирование технологического сопротивления. Общий объем дополнительных расходов на безопасность и оборону по этому проекту составляет более 1,56 триллиона гривен.

Также мы писали, что подан законопроект, который предусматривает повышение основного денежного довольствия военнослужащих с 1 июня 2026 года в 1,5 раза. Также предусмотрено повышение для основных социальных и демографических групп населения, в том числе детей разных возрастов, трудоспособных лиц и пенсионеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.