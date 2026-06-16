ТЦК оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен за неявку на учет по адресу ВПЛ — на чью сторону встал суд

Мужчина доказал, что у него была отсрочка, он прошел ВЛК и состоял на воинском учете по месту жительства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Раздельнянский районный суд отменил постановление о наложении штрафа на военнообязанного за нарушение правил воинского учета.

Обстоятельства дела

Истец является военнообязанным. В 2017 году он получил статус внутренне перемещенного лица и зарегистрировал место жительства по соответствующему адресу. 20 декабря 2023 года истец снялся с регистрации по прежнему месту жительства в Луганской области и зарегистрировал новое место жительства.

В 2023 году истец обновил военно-учетные данные и встал на воинский учет по зарегистрированному месту жительства, что подтверждается временным удостоверением военнообязанного. 6 февраля 2025 года истец прошел военно-медицинскую комиссию. Кроме того, ему неоднократно предоставлялась отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 4 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с самостоятельным воспитанием ребенка, мать которого умерла.

16 февраля 2026 года сотрудником территориального центра комплектования и социальной поддержки составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Основанием послужило то, что истец якобы не встал на воинский учет по месту оформления статуса внутренне перемещенного лица.

26 февраля 2026 года временно исполняющим обязанности начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки вынесено постановление № 105, которым истец привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложено взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Истец обжаловал постановление в суде, указав, что он своевременно встал на воинский учет по зарегистрированному (задекларированному) месту жительства еще в 2023 году, выполнил все предусмотренные законом обязанности и не совершал нарушений правил воинского учета.

Что решил суд

Раздельнянский районный суд Одесской области 11 июня 2026 года по делу № 511/834/26 решением удовлетворил иск полностью.

Суд установил, что истец в 2023 году зарегистрировал новое место жительства и встал на воинский учет по этому месту, обновил воинско-учетные данные, прошел военно-медицинскую комиссию и имел действующую отсрочку от призыва. Суд пришел к выводу, что истец выполнил обязанность по постановке на воинский учет по зарегистрированному (задекларированному) месту жительства в соответствии с требованиями статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Порядка организации и ведения воинского учета.

Суд отметил, что действующее законодательство не содержит отдельного требования об обязательном постановке на воинский учет именно по месту оформления статуса внутренне перемещенного лица, если лицо зарегистрировало (задекларировало) новое место жительства. Ответчиком не было доказано наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решение суда:

Признать противоправным и отменить постановление № 105 от 26 февраля 2026 года о наложении административного взыскания.

Прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении истца в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Взыскать в пользу истца судебные расходы в размере 605 гривен 60 копеек за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Решение может быть обжаловано в Пятом апелляционном административном суде в течение десяти дней со дня составления полного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.