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Теневой флот и военные: Великобритания объявила о 70 новых санкциях против РФ

13:14, 16 июня 2026
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Санкции также затронули поставщиков критически важного военного оборудования для России в третьих странах — Китае, Таиланде и Турции.
Теневой флот и военные: Великобритания объявила о 70 новых санкциях против РФ
Фото: finclub.net
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Великобритания сообщила о введении 70 новых санкций, направленных, в частности, против российского «теневого флота», цепочек поставок для военных закупок и сетей незаконного финансирования, используемых для обхода санкций. Об этом сообщило правительство Великобритании.

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Под новые санкции попали более 20 нефтяных танкеров «теневого флота» РФ в соответствии с новыми и расширенными полномочиями, введенными в прошлом месяце.

Великобритания также усилила давление на тех, кого подозревают в содействии незаконной торговле нефтью, приносящей выгоду Путину, дополнительно введя санкции против судовых страховщиков и других компаний, связанных с морскими перевозками.

«Эти санкции направлены против судов, денег и лиц, которые поддерживают российскую военную экономику и, следовательно, угрожают европейской безопасности. Работая вместе с нашими союзниками по G7, мы продолжим усиливать давление на Путина и его окружение до тех пор, пока российская военная машина не будет остановлена и мир не вернется на наш континент», — заявил глава правительства Великобритании Кир Стармер.

Новые меры также касаются сети российской военной разведки, действующей вокруг компании-прикрытия LLC Neptune Co Ltd (Neptune). Neptune вовлечена в тайное приобретение западных технологий для российских военных.

Новые санкции направлены против трех компаний и 10 офицеров военной разведки, которых подозревают в закупке военных технологий, в которых Россия остро нуждается для продолжения военной агрессии против Украины.

Кроме того, санкции затронули поставщиков критически важного военного оборудования для России в третьих странах — Китае, Таиланде и Турции.

Под ограничения также попали несколько организаций, которые помогают России незаконно перемещать средства в обход западных санкций, в том числе одна структура в Нигерии.

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