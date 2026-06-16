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Проект спецсудей по делам о детях расширяют: присоединятся новые регионы и апелляционный суд

22:18, 16 июня 2026
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В ближайшее время к проекту присоединятся еще четыре региона — Сумской, Харьковский, Николаевский, Запорожский, а также участие в проекте примет Апелляционный суд Одесской области.
Проект спецсудей по делам о детях расширяют: присоединятся новые регионы и апелляционный суд
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине тестируют специализацию судей по делам о детях: к пилотному проекту присоединились 11 судов.

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В Верховном Суде сообщили, что в рамках реализации пилотного проекта по внедрению специализации судей по делам семьи и детей уже охвачено 12 регионов, в которых судьи, службы по делам детей и психологи прошли соответствующую подготовку. Также были оборудованы залы судебных заседаний, дружественные к ребенку.

В настоящее время в Верховном Суде планируют расширение инициативы: в ближайшее время к проекту присоединятся еще четыре региона — Сумской, Харьковский, Николаевский, Запорожский. Также участие в проекте примет Апелляционный суд Одесской области. Участие суда апелляционной инстанции в ВС назвали серьезным уровнем и важным шагом для развития специализации судей и всей системы правосудия, дружественного к ребенку.

Опыт украинских пилотных проектов базировался на международной практике, в частности на исландской модели «Барнахус», которая в свое время стала основой для многих стран, а теперь и для Украины. В ВС подчеркнули, что изучение зарубежного опыта по системе существования специализированных судов или отдельных судей, а также аналитика и подготовка соответствующих специалистов являются крайне перспективными для Украины. Кроме того, это шаг к вступлению в Европейский союз, часть требований Дорожной карты по вопросам верховенства права и Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции на период до 2028 года и утверждения операционного плана мероприятий по ее реализации в 2025–2028 годах (распоряжение Кабинета Министров от 14 июля 2025 года № 708-р).

В то же время в Верховном Суде напомнили и о проблеме исполнения судебных решений, связанных с воспитанием детей, поскольку в этой сфере существуют серьезные пробелы, а также имеются решения Европейского суда по правам человека против Украины, поэтому существует острая потребность в исследованиях, совершенствовании законодательства и подготовке исполнителей с привлечением различных субъектов.

Кроме того, как отмечают в ВС, существует необходимость адаптации судебной практики к условиям войны. В Суде пояснили, что большое количество семейных споров сегодня связано именно с войной и выездом семей за пределы Украины. Это приводит к столкновению с различным законодательством, возникновению вопросов международного похищения детей, применению Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей и требует унификации практик.

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