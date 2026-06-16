Проєкт спецсуддів у справах дітей розширюють: приєднаються нові регіони та апеляційний суд

Незабаром до проєкту приєднаються ще чотири регіони – Сумський, Харківський, Миколаївський, Запорізький, а також участь у проєкті візьме Апеляційний суд Одеської області.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», в Україні тестують спеціалізацію суддів у справах дітей: до пілоту долучилися 11 судів.

У Верховному Суді повідомили, що в межах реалізації пілотного проєкту із запровадження спеціалізації суддів у справах сім’ї та дітей вже охоплено 12 регіонів, у яких судді, служби у справах дітей і психологи пройшли відповідну підготовку. Також було обладнано зали судових засідань, дружні до дитини.

Наразі у Верховному Суді мають плани з розширення ініціативи: незабаром до проєкту приєднаються ще чотири регіони – Сумський, Харківський, Миколаївський, Запорізький. А також участь у проєкті візьме Апеляційний суд Одеської області. Участь суду апеляційної інстанції у ВС назвали серйозним рівнем та вагомим кроком для розвитку спеціалізації суддів і всієї системи правосуддя, дружнього до дитини.

Досвід українських пілотних проєктів базувався на міжнародній практиці, зокрема на ісландській моделі «Барнахус», яка свого часу стала основою для багатьох країн, а тепер і для України. У ВС акцентували, що вивчення іноземного досвіду щодо системи існування спеціалізованих судів чи окремих суддів, а також аналітика та підготовка відповідних фахівців є вкрай перспективними для України. Крім того, це є кроком до вступу в Євросоюз, частиною вимог Дорожньої карти з питань верховенства права та Національної стратегії захисту прав дитини у сфері юстиції на період до 2028 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025–2028 роках (розпорядження Кабінету Міністрів від 14 липня 2025 року № 708-р).

Водночас у Верховному Суді згадали і проблему з виконанням судових рішень, пов'язаних із вихованням дітей, адже в цій сфері існують серйозні прогалини, а також наявні рішення Європейського суду з прав людини проти України, тому існує гостра потреба в дослідженнях, удосконаленні законодавства й підготовці виконавців із залученням різних суб'єктів.

До того ж, вказують у ВС, існує потреба адаптації судової практики до умов війни. У Суді пояснили, що велика кількість сімейних спорів сьогодні пов'язана саме з війною та виїздом родин за межі України. Це зумовлює зіткнення з різним законодавством, виникнення питань щодо міжнародного викрадення дітей, застосування Гаазької Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей і потребує уніфікації практик.

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