ВРП призупинила розгляд кандидатури судді Євгена Новицького до Баранівського райсуду через питання до декларації та доходів

ВРП рекомендувала Президенту призначити Ярослава Бондарчука суддею Ямпільського районного суду та оголосила перерву у розгляді питання про призначення Євгена Новицького.

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На засіданні Вищої ради правосуддя здійснювався розгляд матеріалів щодо внесення подань Президенту України про призначення суддів на посади до місцевих судів, а саме щодо:

Ярослава Бондарчука — на посаду судді Ямпільського районного суду Сумської області;

— на посаду судді Ямпільського районного суду Сумської області; Євгена Новицького — на посаду судді Баранівського районного суду Житомирської області.

За результатами розгляду ВРП ухвалила внести Президенту України подання про призначення Ярослава Бондарчука на посаду судді Ямпільського районного суду Сумської області.

У розгляді питання щодо призначення Євгена Новицького оголошено перерву.

Про кандидатуру Євгена Новицького

Євген Новицький був призначений на посаду судді Баранівського районного суду Житомирської області Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 строком на п’ять років.

5 лютого 2026 року за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя набрав 675,5 бала. Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала його таким, що відповідає займаній посаді.

30 березня 2026 року ВККС України прийняла рішення внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення Євгена Новицького на посаду судді Баранівського районного суду Житомирської області. На сьогодні він продовжує обіймати цю посаду, однак не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Чому відклали розгляд кандидатури Новицького

Під час засідання члени ВРП активно ставили питання Євгену Новицькому щодо джерел доходів його дружини-підприємця (значне зростання з 1,2 млн грн у 2024 році до майже 4,9 млн грн у 2025 році), походження коштів на придбання будинку, користування автомобілями (зокрема Tesla) та точності декларування.

Кандидат пояснював, що доходи дружини — це оборотні кошти від купівлі-продажу автомобільних запчастин, а будинок придбаний спільно. Однак члени ВРП зазначили, що деякі пояснення потребують додаткових документів та уточнень. У зв’язку з цим було ухвалено рішення оголосити перерву для надання кандидатом додаткової інформації.

Під час засідання кандидати відповідали на питання членів ВРП, зокрема щодо декларацій, майнового стану, джерел доходів та попередньої професійної діяльності.

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