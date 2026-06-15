В Україні тестують спеціалізацію суддів у справах дітей: до пілоту долучилися 11 судів

В Україні готують масштабну реформу правосуддя щодо дітей – уже зараз працює пілотний проєкт щодо запровадження спеціалізації суддів у справах сім’ї та дітей.

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Згідно судовій статистиці, кількість справ, пов’язаних з правами та інтересами дітей, щороку зростає. Як вказують у Верховному Суді, сьогодні це насамперед пов’язано зі збройною агресією РФ, яка спричинила вимушене переселення родин, зруйнувала звичне мирне життя і спровокувала появу безпрецедентних викликів для національної судової системи.

Голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Марина Червинська зазначила, що спеціалізація у справах сім’ї та дітей – це не просто про розгляд конкретних справ, а про єдність і сталість судової практики та напрацювання досвіду для того, щоб ці справи були розглянуті з урахуванням найкращих інтересів дитини.

У 2017 році було утворено Міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх – консультативно-дорадчий орган, який узяв на себе зобов’язання з консолідації дій між органами державної влади й розвитку правосуддя, дружнього до дитини.

Сьогодні одним із пріоритетів у цій діяльності є виконання пунктів Дорожньої карти з питань верховенства права. У ній, зокрема, передбачено, що система правосуддя, дружнього до дитини, має функціонувати відповідно до міжнародних і європейських стандартів, пріоритетів Ради Європи й забезпечувати дотримання найкращих інтересів дитини.

Розвитку правосуддя, дружнього до дитини, посприяло і схвалення Національної стратегії захисту прав дитини у сфері юстиції на період до 2028 року й затвердження операційного плану заходів з її реалізації. Наразі визначено окрему стратегічну ціль щодо забезпечення кращого захисту, представництва дитини та врахування її найкращих інтересів саме у сфері цивільного правосуддя.

Пілотний проєкт щодо запровадження спеціалізації суддів у справах сім’ї та дітей зараз працює і має вже певні результати: у проєкті беруть участь 11 судів, а відповідною проблематикою загалом займаються 64 судді.

У Мінʼюсті очікують, що пілотний проєкт матиме наслідком подальше законодавче регулювання і здобуття досвіду запровадження спеціалізації на практиці для захисту інтересів дитини.

Міжнародний досвід свідчить на користь позиції щодо запровадження спеціалізованих суддів чи спеціалізації у судах. Наприклад, у США вже понад століття функціонують сімейні та ювенальні суди. У багатьох європейських країнах – Великій Британії, Німеччині, Франції, Нідерландах – існують спеціалізовані сімейні відділення чи судді, які проходять спеціальну підготовку з психології дитини, медіації та захисту вразливих груп, зазначила доповідачка.

Відтак, в Україні пропонують конкретні механізми для виконання євроінтеграційних вимог щодо захисту прав дитини у сфері правосуддя, серед яких:

створення в судах спеціалізованих складів суддів;

впровадження програм постійної професійної підготовки суддів, які розглядають чи розглядатимуть справи щодо сім’ї та дітей;

залучення психологів і соціальних працівників до цього процесу;

запровадження дружніх до дітей процедур, які мінімізують повторну травматизацію дитини в судовому процесі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прокурорку з Одеси, яка «виписала» підозру у крадіжці мопеда дитині, позбавили премії і заборонили підвищення на 3 місяці.

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