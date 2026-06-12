Прокурорку з Одеси, яка «виписала» підозру у крадіжці мопеда дитині, позбавили премії і заборонили підвищення на 3 місяці

Прокурорка «не перевірила вік» і підписала підозру неповнолітньому за незаконне заволодіння мопедом Yamaha.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення №240дп-26 про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси Ольги Бистревської.

До прокурора застосовано стягнення у виді заборони строком на три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня та призначення на вищу посаду.

Обставини справи

Дисциплінарне провадження було відкрито за скаргами керівника Хаджибейської окружної прокуратури та адвоката. Йшлося про можливі порушення під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, якому інкримінували незаконне заволодіння мопедом Yamaha.

Як встановила Комісія, 30 вересня 2025 року прокурор погодила повідомлення про підозру особі, яка на момент вчинення діяння не досягла 16 років і не могла бути суб’єктом кримінальної відповідальності за інкримінованою статтею.

Згодом повідомлення про підозру було скасоване.

Що відомо про Ольгу Бистревську

Ольга Бистревська в органах прокуратури працює із жовтня 1998 року, на зазначеній у дисциплінарній скарзі посаді – з 7 серпня 2025 року.

Присягу прокурора склала 8 лютого 2011 року, із положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого 27 квітня 2017 року всеукраїнською конференцією прокурорів, ознайомилася 15 вересня 2017 року.

Характеризується позитивно. Дисциплінарних стягнень не має. Неодноразово заохочувалася керівником обласної прокуратури та Генеральним прокурором.

Що встановили під час дисциплінарного провадження

Слідчі Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснювали розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Процесуальне керівництво здійснювала група прокурорів, старшим якої була визначена прокурор Ольга Бистревська.

За даними слідства, 20 вересня 2025 року неповнолітній незаконно заволодів мопедом Yamaha. 30 вересня слідчий склав повідомлення про підозру, яке того ж дня погодила прокурор Ольга Бистревська та яке було вручено особі.

Водночас було встановлено, що на момент інкримінованого діяння неповнолітній не досяг 16 років.

Як старший групи прокурорів Ольга Бистревська не забезпечила дотримання вимог КПК щодо проваджень стосовно неповнолітніх: не були повністю з’ясовані відомості про особу, не забезпечено належного допиту за участі захисника та в порядку, встановленому законом.

Лише 3 листопада 2025 року повідомлення про підозру було скасовано постановою заступника керівника окружної прокуратури — більш ніж через місяць після його вручення.

Згодом у провадженні було підготовлено клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, яке погодила прокурор та скеровано до суду. Розгляд цього питання ще триває.

Окремо Одеська обласна прокуратура провела службове розслідування, яке підтвердило викладені у скарзі факти порушення вимог кримінального процесуального законодавства під час здійснення процесуального керівництва.

Що заявила прокурор

Ольга Бистревська зазначила, що погодила підозру помилково у зв’язку зі значним навантаженням у роботі. За її словами, наприкінці жовтня 2025 року вона виявила, що повідомлення про підозру неповнолітньому було складено та вручено з порушенням вимог чинного кримінального законодавства, про що доповіла заступнику керівника окружної прокуратури.

За допущення зазначених порушень її позбавили премії під час щорічного оцінювання якості роботи прокурора у 2025 році.

Висновки Комісії

КДКП дійшла висновку, що прокурор не перевірила належним чином вік та процесуальний статус особи, не вжила заходів щодо виконання вимог чинного законодавства та, відповідно, не забезпечила виконання завдань кримінального провадження.

Комісія вказала, що такі дії призвели до порушення прав та свобод неповнолітньої особи.

Відтак, з урахуванням характеру порушень, позитивної характеристики та тривалого стажу роботи прокурора, а також позбавлення премії, Комісія обрала стягнення у вигляді тимчасової заборони на підвищення або переведення до вищого органу прокуратури строком на три місяці.

Рішення може бути оскаржене до адміністративного суду або до ВРП.

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