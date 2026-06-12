Прокурора из Одессы, которая «выписала» подозрение в краже мопеда ребенку, лишили премии и запретили повышение на 3 месяца

Прокурор «не проверила возраст» и подписала подозрение несовершеннолетнему за незаконное завладение мопедом Yamaha.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение №240дп-26 о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Хаджибейской окружной прокуратуры города Одессы Ольги Бистревской.

К прокурору применено взыскание в виде запрета сроком на три месяца на перевод в орган прокуратуры высшего уровня и назначение на более высокую должность.

Обстоятельства дела

Дисциплинарное производство было открыто по жалобам руководителя Хаджибейской окружной прокуратуры и адвоката. Речь шла о возможных нарушениях при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве в отношении несовершеннолетнего, которого подозревали в незаконном завладении мопедом Yamaha.

Как установила Комиссия, 30 сентября 2025 года прокурор согласовала сообщение о подозрении лицу, которое на момент совершения деяния не достигло 16 лет и не могло быть субъектом уголовной ответственности по инкриминируемой статье.

Впоследствии сообщение о подозрении было отменено.

Что известно об Ольге Бистревской

Ольга Бистревская работает в органах прокуратуры с октября 1998 года, на указанной в дисциплинарной жалобе должности — с 7 августа 2025 года.

Присягу прокурора приняла 8 февраля 2011 года, с положениями Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров, утвержденного 27 апреля 2017 года всеукраинской конференцией прокуроров, ознакомилась 15 сентября 2017 года.

Характеризуется положительно. Дисциплинарных взысканий не имеет. Неоднократно поощрялась руководителем областной прокуратуры и Генеральным прокурором.

Что установлено в ходе дисциплинарного производства

Следователи Одесского РУП №1 ГУНП в Одесской области осуществляли расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Процессуальное руководство осуществляла группа прокуроров, старшим которой была определена прокурор Ольга Бистревская.

По данным следствия, 20 сентября 2025 года несовершеннолетний незаконно завладел мопедом Yamaha. 30 сентября следователь составил сообщение о подозрении, которое в тот же день согласовала прокурор Ольга Бистревская и которое было вручено лицу.

В то же время было установлено, что на момент инкриминируемого деяния несовершеннолетний не достиг 16 лет.

Как старший группы прокуроров Ольга Бистревская не обеспечила соблюдение требований УПК относительно производств в отношении несовершеннолетних: не были полностью выяснены сведения о личности, не обеспечен надлежащий допрос с участием защитника и в порядке, установленном законом.

Лишь 3 ноября 2025 года сообщение о подозрении было отменено постановлением заместителя руководителя окружной прокуратуры — более чем через месяц после его вручения.

Впоследствии в производстве было подготовлено ходатайство о применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера, которое согласовала прокурор и направлено в суд. Рассмотрение этого вопроса продолжается.

Отдельно Одесская областная прокуратура провела служебное расследование, которое подтвердило изложенные в жалобе факты нарушений требований уголовного процессуального законодательства при осуществлении процессуального руководства.

Что заявила прокурор

Ольга Бистревская отметила, что согласовала подозрение по ошибке из-за значительной рабочей нагрузки. По ее словам, в конце октября 2025 года она обнаружила, что сообщение о подозрении несовершеннолетнему было составлено и вручено с нарушением требований действующего уголовного законодательства, о чем она доложила заместителю руководителя окружной прокуратуры.

За допущенные нарушения ее лишили премии при ежегодной оценке качества работы прокурора в 2025 году.

Выводы Комиссии

КДКП пришла к выводу, что прокурор не проверила должным образом возраст и процессуальный статус лица, не приняла меры по соблюдению требований законодательства и, соответственно, не обеспечила выполнение задач уголовного производства.

Комиссия указала, что такие действия привели к нарушению прав и свобод несовершеннолетнего лица.

С учетом характера нарушений, положительной характеристики и длительного стажа работы прокурора, а также лишения премии, Комиссия избрала взыскание в виде временного запрета на повышение или перевод в вышестоящий орган прокуратуры сроком на три месяца.

Решение может быть обжаловано в административный суд или в ВРП.

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