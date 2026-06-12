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В Украине может появиться новый праздник — День старосты

09:07, 12 июня 2026
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День старосты может появиться в Украине.
В Украине может появиться новый праздник — День старосты
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В Верховной Раде народные депутаты зарегистрировали проект Постановления №15320 об установлении Дня старосты в Украине.

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По словам авторов документа, законопроект является выражением уважения к невероятной, сложной, ежедневной работе старост во всех уголках Украины.

Предлагаемая дата нового праздника — 7 июня.

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Верховная Рада Украины свято

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