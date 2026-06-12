В Украине может появиться новый праздник — День старосты
09:07, 12 июня 2026
День старосты может появиться в Украине.
В Верховной Раде народные депутаты зарегистрировали проект Постановления №15320 об установлении Дня старосты в Украине.
По словам авторов документа, законопроект является выражением уважения к невероятной, сложной, ежедневной работе старост во всех уголках Украины.
Предлагаемая дата нового праздника — 7 июня.
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