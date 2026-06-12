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Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером

08:54, 12 июня 2026
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Общее состояние Илона Маска теперь превышает 1,1 триллиона долларов.
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Фото: IBTimes
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Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в мире триллионером после рекордного IPO его аэрокосмической компании SpaceX.

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До проведения IPO издание Forbes оценивало состояние предпринимателя примерно в 780 миллиардов долларов. Теперь вместе с капиталом автомобильного концерна Tesla и другими активами (в частности Neuralink, The Boring Company, xAI и социальной сетью X) его общее состояние превышает 1,1 триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

11 июня компания SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций. Однако аналитики предупреждают, что оценочная стоимость компании в 1,77 триллиона долларов во многом основана на технологиях, которым потребуются годы или даже десятилетия для коммерческой окупаемости.

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США Илон Маск

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