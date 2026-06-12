Ілон Маск став першим в історії доларовим трильйонером

Загальні статки Ілона Маска тепер перевищують 1,1 трильйона доларів.

Фото: IBTimes

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Американський бізнесмен Ілон Маск став першим у світі трильйонером, після рекордного IPO його аерокосмічної компанії SpaceX.

До проведення IPO видання Forbes оцінювало статки підприємця у близько 780 мільярдів доларів. Тепер разом із капіталом автомобільного концерну Tesla та іншими активами (зокрема Neuralink, The Boring Company, xAI та соцмережею X) його загальні статки перевищують 1,1 трильйона доларів. Про це повідомило агентство Reuters.

11 червня компанія SpaceX залучила рекордні 75 мільярдів доларів під час первинного публічного розміщення акцій. Проте аналітики попереджають, що оціночна вартість компанії у 1,77 трильйона доларів багато в чому базується на технологіях, які потребують років чи навіть десятиліть для комерційної окупності.

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