Ден Джарвіс став новим міністром оборони Великої Британії

Ден Джарвіс замінив Джона Гілі на посаді міністра оборони Великої Британії.

Фото: Flickr

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що новим міністром оборони країни став Ден Джарвіс — він замінив на посаді Джона Гілі.

«Мій перший обов’язок — забезпечувати безпеку британського народу, і я завжди робитиму все необхідне для захисту нашої національної безпеки. Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони, оскільки ми зміцнюємо наші збройні сили та протидіємо дедалі більшим загрозам, з якими стикається наша країна», — оголосив прем'єр-міністр Стармер.

Нагадаємо, раніше Джон Гілі оголосив про відставку. Своє рішення він обґрунтував незгодою з планами уряду щодо оборонних витрат, які, за його словами, є недостатніми на тлі загроз для країни, що зростають.

Що відомо про Дена Джарвіса

Ден Джарвіс є депутатом парламенту від округу Барнслі-Норт із 2011 року. Також він обіймав посаду мера Південного Йоркширу з 2018 до 2022 року.

У 2024 року Джарвіса призначили міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ, де він працював до сьогоднішнього дня. Раніше Джарвіс служив офіцером у Парашутному полку британської армії з 1997 до 2011 року. Брав участь у військових місіях у Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані.

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