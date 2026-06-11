Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку і назвав причину

Джон Гілі оголосив про відставку, звинувативши уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера у недостатньому фінансуванні оборони.

Фото: GettyImages

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Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку, звинувативши уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера в тому, що він не забезпечує фінансування, необхідне для реагування на зростаючі безпекові загрози.

У своєму листі про відставку Гілі зазначив, що урядовий огляд визначив потребу у значно вищих видатках на оборону, однак Міністерство фінансів відмовилося взяти на себе зобов’язання щодо виділення необхідних ресурсів.

Стармер наразі не коментував заяву Гілі.

За даними Reuters, між міністерствами оборони та фінансів уже кілька місяців тривають дискусії щодо збільшення військових витрат.

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