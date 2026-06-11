Права майнового поручителя: ВС не виключає зміну підходів у майбутньому

У Верховному Суді зазначили, що питання правового становища майнового поручителя заслуговує на додатковий аналіз.

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У Верховному Суду у контексті правових наслідків виконання зобов’язання майновим поручителем та можливості застосування механізму суброгації, звернули увагу на загальні принципи вирішення колізій між правовими нормами.

У ВС вказали, що під час аналізу подібних ситуацій необхідно враховувати як співвідношення нормативно-правових актів за юридичною силою, так і характер їх регулювання, зокрема те, чи є відповідна норма спеціальною щодо іншої.

У цьому контексті вбачається, що якщо різні норми права регулюють одні й ті самі правовідносини, необхідно оцінювати можливість їх узгодженого застосування. У ВС вважають, що така логіка може бути актуальною і для співвідношення положень ст. 42 Закону України «Про іпотеку» та ст. 528 ЦК України, коли йдеться про виконання зобов’язання майновим поручителем.

Водночас у Верховному Суді наголосили, що оцінка таких правових питань значною мірою залежить від конкретних доводів, які сторони наводять у касаційних скаргах. Верховний Суд формує свої висновки в межах визначених процесуальним законом підстав касаційного перегляду та аналізує насамперед ті аргументи, на які посилаються заявники. Якщо ж скаржник вказує на відсутність правового висновку Верховного Суду щодо певного питання, суд отримує можливість ширше дослідити цю правову ситуацію та сформувати підхід до її вирішення.

Окрему увагу у Верховному Суді приділили аспекту справедливості правового регулювання. Так, у випадках добровільного виконання майновим поручителем забезпеченого зобов’язання може виникати ситуація, коли особа фактично позбавляється можливості скористатися забезпечувальними механізмами для відновлення свого майнового становища. Саме тому питання переходу до майнового поручителя відповідних прав кредитора потребує належного осмислення як із практичної, так і з теоретичної точки зору.

Разом із у ВС звертають увагу на необхідність дотримання балансу між прагненням досягти справедливого результату та межами судового тлумачення закону.

Як приклад, справа № 916/3006/17, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Предметом аналізу в цій справі стало застосування законодавства, зміст якого надалі оцінювався Конституційним Судом України та Європейським судом з прав людини як достатньо визначений і зрозумілий. Верховний Суд не може підміняти законодавця та шляхом тлумачення фактично змінювати зміст норм, які сформульовані чітко й однозначно.

Підсумовуючи, у Верховному Суді зазначили, що питання правового становища майнового поручителя заслуговує на додатковий аналіз. За наявності відповідної справи та належної аргументації Верховний Суд в майбутньому може оцінити можливість застосування підходів, які б забезпечували більш справедливий баланс інтересів сторін.

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