В Україні судили білоруску, яка роками жила в країні без документів та ігнорувала рішення про виїзд

За даними справи, жінка ще у 2018 році мала залишити Україну, однак продовжувала проживати в країні без законних підстав.

Фото: BBC

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Управління державної міграційної служби України у Хмельницькій області звернулося до суду з адміністративним позовом про затримання відповідачки для забезпечення видворення за межі території України з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Обставини справи №686/16809/26

Судом встановлено, що відповідачка має закордонний паспорт громадянина Республіки Біларусь, строк дії якого закінчився 23 листопада 2011 року.

Відповідачка порушила правила перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, а саме: вчасно не залишила територію України після закінчення відповідного терміну перебування та не виконала рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни Чемеровецького РС УДМС у Хмельницькій області від 28.08.2018 року. Документи, які надають право на проживання іноземцям на території України у неї відсутні.

Так, як встановлено з матеріалів справи, відповідачка документів, які б давали право на тимчасове чи постійне проживання на території України не має, остання не має офіційно зареєстрованого місця проживання на території України, офіційно не працевлаштована, не має документів, які б давали право на виїзд з території України. Також суд звернув свою увагу і на те, що вона вже притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства та стосовно останньої було ухвалено рішення про зобов`язання покинути територію України. Вказане рішення відповідачка у визначений строк не виконала, продовжила проживати на території України, при цьому не зверталася у встановленому законом порядку для оформлення документів, які б давали право на проживання на території України.

Що вирішив суд

На підставі встановлених обставин, суд вважає, що є підстави для затримання відповідачки строком на шість місяців з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга.

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