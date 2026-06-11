  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Украине судили белоруску, которая годами проживала в стране без документов и игнорировала решение о выезде

19:34, 11 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Согласно материалам дела, женщина еще в 2018 году должна была покинуть Украину, однако продолжала проживать в стране без законных оснований.
В Украине судили белоруску, которая годами проживала в стране без документов и игнорировала решение о выезде
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области обратилось в суд с административным иском о задержании ответчицы для обеспечения выдворения за пределы территории Украины с помещением в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела №686/16809/26

Судом установлено, что ответчица  имеет загранпаспорт гражданина Республики Беларусь, срок действия которого истек 23 ноября 2011 года.

Ответчица нарушила правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, а именно: своевременно не покинула территорию Украины по истечении соответствующего срока пребывания и не выполнила решение о принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну, вынесенное Чемеровецким РС УДМС в Хмельницкой области от 28.08.2018 года. Документы, дающие право на проживание иностранцам на территории Украины, у нее отсутствуют.

Как установлено по материалам дела, у ответчицы нет документов, дающих право на временное или постоянное проживание на территории Украины, у нее нет официально зарегистрированного места жительства на территории Украины, она официально не трудоустроена, не имеет документов, дающих право на выезд с территории Украины.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что она уже привлекалась к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, и в связи с этим было принято решение об обязательстве покинуть территорию Украины. Указанное решение ответчица в установленный срок не выполнила, продолжила проживать на территории Украины, при этом не обращалась в установленном законом порядке для оформления документов, дающих право на проживание на территории Украины.

Что решил суд

На основании установленных обстоятельств суд считает, что имеются основания для задержания ответчицы сроком на шесть месяцев с помещением в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Украина гражданство Беларусь депортация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование по-новому: что скрывает дедлайн 1 сентября

После появления дедлайна 1 сентября для переоформления статуса критичности бизнеса в Украине возникла волна паники по поводу потери брони.

Муж стал солидарным должником по займу жены: ВС объяснил, кто должен доказывать, что деньги не были потрачены на семью

Если займ заключён в интересах семьи, а второй из супругов не опроверг этого, ответственность по долгу может быть солидарной.

Судьи Юрию Гречко смягчили наказание: ВСП изменил дисциплинарное взыскание, учитывая позицию ВС

ВСП применил строгий выговор к судье из Днепропетровщины Юрию Гречко за грубые процессуальные нарушения, которые привели к вывозу зерна кукурузы.

НМТ 2026: как обжаловать нарушения во время теста и когда могут аннулировать результат

Механизм апелляции НМТ в 2026 году касается исключительно нарушений процедуры, без возможности обжалования полученного результата.

ВСП закрыл дисциплинарное дело Артема Скворцова, несмотря на заявление ОГП о недостоверных сведениях в декларации

ВСП оставил без изменений решение КДКП о закрытии дисциплинарного производства в отношении прокурора из Полтавщины Артема Скворцова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]