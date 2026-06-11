В Украине судили белоруску, которая годами проживала в стране без документов и игнорировала решение о выезде

Согласно материалам дела, женщина еще в 2018 году должна была покинуть Украину, однако продолжала проживать в стране без законных оснований.

Фото: BBC

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Управление Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области обратилось в суд с административным иском о задержании ответчицы для обеспечения выдворения за пределы территории Украины с помещением в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Обстоятельства дела №686/16809/26

Судом установлено, что ответчица имеет загранпаспорт гражданина Республики Беларусь, срок действия которого истек 23 ноября 2011 года.

Ответчица нарушила правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, а именно: своевременно не покинула территорию Украины по истечении соответствующего срока пребывания и не выполнила решение о принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну, вынесенное Чемеровецким РС УДМС в Хмельницкой области от 28.08.2018 года. Документы, дающие право на проживание иностранцам на территории Украины, у нее отсутствуют.

Как установлено по материалам дела, у ответчицы нет документов, дающих право на временное или постоянное проживание на территории Украины, у нее нет официально зарегистрированного места жительства на территории Украины, она официально не трудоустроена, не имеет документов, дающих право на выезд с территории Украины.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что она уже привлекалась к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, и в связи с этим было принято решение об обязательстве покинуть территорию Украины. Указанное решение ответчица в установленный срок не выполнила, продолжила проживать на территории Украины, при этом не обращалась в установленном законом порядке для оформления документов, дающих право на проживание на территории Украины.

Что решил суд

На основании установленных обстоятельств суд считает, что имеются основания для задержания ответчицы сроком на шесть месяцев с помещением в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

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