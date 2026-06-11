Правовой статус нового кредитора возникает с момента заключения договора уступки права требования и регистрации соответствующих прав — ВС

ВС подчеркнул, что пассивное поведение ипотекодателя, заключающееся в полном игнорировании требования нового кредитора без совершения встречных действий по проверке статуса кредитора, противоречит принципу добросовестности.

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Неприложение новым кредитором копии договора уступки права требования к уведомлению об устранении нарушений (ст. 35 Закона Украины «Об ипотеке») не свидетельствует о существенном дефекте такого уведомления и о просрочке кредитора в понимании ст. 613 ГК Украины. Об этом пишет Восточный апелляционный хозяйственный суд.

Постановлением от 09.02.2026 Восточный апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Харьковской области от 19.11.2025 по делу № 922/3076/25, которым были удовлетворены исковые требования об отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений, и отказал в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что на момент приобретения ответчиком права требования (статуса нового кредитора) уже имела место просрочка заемщиком кредитного обязательства в понимании части первой ст. 612 Гражданского кодекса Украины, что делает невозможным для уже просроченного обязательства приобрести статус непросроченного в порядке части четвертой этой же нормы без изменения его условий относительно сроков исполнения; из материалов дела не усматривается доказательств того, что третье лицо-1 или истец пытались предложить исполнение основного (кредитного) обязательства в пользу первоначального или нового кредитора, а последними создавались препятствия в принятии такого исполнения, что обусловливает безосновательность применения норм ст. 613 ГК Украины; согласно условиям ст. 517, 527 ГК Украины установление надлежащего кредитора должником осуществляется именно на этапе принятия таким кредитором исполнения; необходимость направления имущественному поручителю уведомления в порядке части первой ст. 35 Закона Украины «Об ипотеке» не связана с необходимостью направления вместе с таким уведомлением договора об уступке права требования.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановлением от 03.06.2026 поддержал позицию суда апелляционной инстанции и сформировал следующий вывод:

положения части второй ст. 517 ГК Украины не могут применяться должником или имущественным поручителем (ипотекодателем) как безусловное основание для уклонения от исполнения уже просроченного денежного обязательства и игнорирования требования ипотекодержателя, направленного в порядке ст. 35 Закона Украины «Об ипотеке»;

неприложение новым кредитором копии договора уступки права требования к уведомлению об устранении нарушений (ст. 35 Закона Украины «Об ипотеке») не свидетельствует о существенном дефекте такого уведомления, не свидетельствует о просрочке кредитора в понимании ст. 613 ГК Украины и не нивелирует право кредитора на внесудебное обращение взыскания на предмет ипотеки, если право ипотеки за новым кредитором было зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;

пассивное поведение должника (ипотекодателя), которое заключается в полном игнорировании требования нового кредитора без совершения встречных действий по проверке статуса кредитора (в частности, путем обращения с требованием в порядке ст. 527 ГК Украины или проверки открытых реестров), противоречит принципу добросовестности.

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