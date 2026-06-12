Судьям в Великобритании дадут ИИ-помощников для подготовки уголовных дел, чтобы сократить очереди

ИИ будет анализировать материалы, искать судебные прецеденты и определять дела, готовые к рассмотрению, но не будет участвовать в принятии судебных решений.

Фото: stuartmillersolicitors.co.uk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Великобритании впервые испытает использование искусственного интеллекта для помощи судьям в подготовке уголовных дел в Суде Короны, пишет Telegraph.

В рамках пилотного проекта ИИ будет использоваться для исследования и анализа дел для судей и адвокатов, а также для определения дел, готовых к судебному рассмотрению.

Чиновники заявили, что такие системы будут выполнять функции «цифровых» помощников юристов. В их задачи будут входить подготовка юридических документов, обобщение больших массивов документов, исследование судебных прецедентов и администрирование дел.

Правительство считает, что это может сэкономить тысячи часов подготовки к судебным процессам и ускорить рассмотрение дел, поскольку министры стремятся сократить рекордные судебные очереди и уменьшить задержки для потерпевших.

Без права принимать решения

Министерство юстиции подчеркнуло, что ИИ-помощники будут проходить тестирование в «высококонтролируемых» условиях перед более широким внедрением в судах Короны и не будут играть никакой роли в принятии судебных решений.

Согласно исследованию Forbes, профессия судьи входит в пятерку профессий, которым меньше всего угрожает замена искусственным интеллектом. В этот список также входят хирурги неотложной и общей практики, анестезиологи и коммерческие пилоты.

В то же время нововведение вызывает опасения относительно возможного попадания ошибок, созданных ИИ, в судебные решения, а также использования технологий как более дешевой альтернативы надлежащему финансированию судебной системы.

Заместитель председателя Ассоциации уголовных адвокатов Эндрю Томас заявил: «Как знают все юристы, дьявол всегда кроется в деталях, и инструменты искусственного интеллекта не должны использоваться без надлежащих предохранителей и контроля.

Есть немало примеров, когда адвокаты и судьи как по гражданским, так и по уголовным делам оказывались в сложных ситуациях из-за использования документов, подготовленных ИИ, без проверки достоверности их содержания.

Никто не утверждает, что правосудие может осуществляться компьютером. Уголовное правосудие требует четких правил безопасного использования новых технологий как вспомогательного инструмента для работы судей и квалифицированных юристов, а не как их замены».

Презентация на London Tech Week

Запуск ИИ-помощников для уголовного права представит министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми во время London Tech Week.

Это происходит после того, как Министерство юстиции обеспечило всех сотрудников службы пробации инструментом Justice Transcribe — системой искусственного интеллекта, которая автоматически записывает и расшифровывает разговоры с правонарушителями.

«Искусственный интеллект имеет потенциал изменить к лучшему то, как мы живем, работаем и управляем государством», — заявил Дэвид Лэмми, который также занимает должность вице-премьер-министра.

«Это положительное влияние уже можно увидеть в нашей системе правосудия — тысячи дней административной работы были сэкономлены для сотрудников пробации, а новые инструменты должны помочь сократить очереди в судах и обеспечить более быстрое правосудие для потерпевших».

Ожидается, что ИИ-помощники будут помогать судьям и адвокатам обобщать большие массивы материалов дел, готовить корреспонденцию и находить судебные прецеденты, которые могут быть важны для рассмотрения дел. Они также смогут помогать контролировать сроки, планировать встречи и скрывать конфиденциальную информацию для защиты приватности.

Судьи уже планируют использовать новый инструмент искусственного интеллекта для определения дел, готовых к судебному рассмотрению, а также для группировки схожих слушаний с целью их ускоренного рассмотрения в специализированных судах.

Искусственный интеллект уже используется в гражданских судах Великобритании. В частности, иммиграционные судьи применяют его для подготовки проектов решений. Они используют инструменты ИИ для создания черновиков судебных решений и имеют официальное разрешение обращаться к чат-ботам для проверки собственных выводов.

Судьи прошли обучение по использованию ограниченной версии чат-бота Copilot от Microsoft для подготовки к слушаниям и написания решений.

Кроме того, они тестируют специальную версию Justice Transcribe для расшифровки заметок по делам и административной поддержки. По оценкам правительства, использование этой системы сотрудниками пробации позволит ежегодно высвобождать время, эквивалентное 18 750 календарным дням работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.