Суддям у Великій Британії дадуть ШІ-помічників для підготовки кримінальних справ, щоб скоротити черги

ШІ аналізуватиме матеріали, шукатиме судові прецеденти та визначатиме справи, готові до розгляду, але не братиме участі в ухваленні судових рішень.

Фото: stuartmillersolicitors.co.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції Великої Британії вперше випробує використання штучного інтелекту для допомоги суддям у підготовці кримінальних справ у суді Корони, пише Telegraph.

У межах пілотного проєкту ШІ використовуватиметься для дослідження та аналізу справ для суддів і адвокатів, а також для визначення справ, які готові до судового розгляду.

Посадовці заявили, що такі системи виконуватимуть функції «цифрових» помічників юристів. До їхніх завдань входитиме підготовка юридичних документів, узагальнення великих масивів документів, дослідження судових прецедентів та адміністрування справ.

Уряд вважає, що це може заощадити тисячі годин підготовки до судових процесів і прискорити розгляд справ, оскільки міністри прагнуть скоротити рекордні судові черги та зменшити затримки для потерпілих.

Без права ухвалювати рішення

Міністерство юстиції наголосило, що ШІ-помічники проходитимуть тестування у «висококонтрольованих» умовах перед ширшим впровадженням у судах Корони та не матимуть жодної ролі в ухваленні судових рішень.

За даними бізнес-дослідження Forbes, суддівська професія входить до п’ятірки професій, які найменше ризикують бути заміненими штучним інтелектом. До цього списку також входять хірурги невідкладної та загальної практики, анестезіологи та комерційні пілоти.

Водночас нововведення викликає побоювання щодо можливого потрапляння помилок, створених ШІ, до судових рішень, а також використання технологій як дешевшої альтернативи належному фінансуванню судової системи.

Заступник голови Асоціації кримінальних адвокатів Ендрю Томас заявив: «Як знають усі юристи, диявол завжди криється в деталях, і інструменти штучного інтелекту не повинні використовуватися без належних запобіжників і контролю.

Є чимало прикладів, коли адвокати та судді як у цивільних, так і в кримінальних справах потрапляли в складні ситуації через використання документів, підготовлених ШІ, без перевірки достовірності їхнього змісту.

Ніхто не стверджує, що правосуддя може здійснювати комп’ютер. Кримінальна юстиція потребує чітких правил безпечного використання нових технологій як допоміжного інструменту для роботи суддів та кваліфікованих юристів, а не як їхньої заміни».

Презентація на London Tech Week

Запуск ШІ-помічників для кримінального права представить міністр юстиції Великої Британії Девід Леммі під час London Tech Week.

Це відбувається після того, як Міністерство юстиції забезпечило всіх працівників служби пробації інструментом Justice Transcribe — системою штучного інтелекту, яка автоматично записує та розшифровує розмови з правопорушниками.

«Штучний інтелект має потенціал змінити на краще те, як ми живемо, працюємо та управляємо державою», — заявив Девід Леммі, який також обіймає посаду віцепрем’єр-міністра.

«Цей позитивний вплив уже можна побачити в нашій системі правосуддя — тисячі днів адміністративної роботи були зекономлені для працівників пробації, а нові інструменти мають допомогти скоротити черги в судах і забезпечити швидше правосуддя для потерпілих».

Очікується, що ШІ-помічники допомагатимуть суддям та адвокатам узагальнювати великі масиви матеріалів справ, готувати листування та знаходити судові прецеденти, які можуть бути важливими для розгляду справ. Вони також зможуть допомагати контролювати строки, планувати зустрічі та приховувати конфіденційну інформацію для захисту приватності.

Судді вже планують використовувати новий інструмент штучного інтелекту для визначення справ, готових до судового розгляду, а також для групування схожих слухань з метою їхнього прискореного розгляду в спеціалізованих судах.

Штучний інтелект уже використовується в цивільних судах Великої Британії. Зокрема, імміграційні судді застосовують його для підготовки проєктів рішень. Вони використовують інструменти ШІ для створення чернеток судових рішень і мають офіційний дозвіл звертатися до чат-ботів для перевірки власних висновків.

Судді пройшли навчання з використання обмеженої версії чат-бота Copilot від Microsoft для підготовки до слухань та написання рішень.

Крім того, вони тестують спеціальну версію Justice Transcribe для розшифрування нотаток у справах та адміністративної підтримки. За оцінками уряду, використання цієї системи працівниками пробації дозволить щороку вивільняти час, еквівалентний 18 750 календарним дням роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.