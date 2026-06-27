Україна повернула з полону сімох цивільних, яких Росія утримувала з 2022 року, відео

До України повернулися ще семеро цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала з початку повномасштабного вторгнення.

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До України вдалося повернути ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала в неволі з 2022 року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

На Батьківщину повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усі вони були незаконно затримані російськими військовими у 2022 році під час окупації Маріуполя, а також територій Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Зокрема, йдеться про жителів Бучанського району Київщини, де під час окупації російські війська вчиняли масові злочини проти мирного населення.

За словами Лубінця, одного з українців російські військові викрали просто з його будинку лише через те, що його сини служать у Збройних силах України. Іншого затримали дорогою на роботу в день початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених також є доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі. Саме в день його затримання окупанти захопили й командирку добровольчого медичного підрозділу Тайру, яку вдалося повернути до України раніше.

Раніше ми писали, що 26 червня з полону звільнено 160 військових.

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