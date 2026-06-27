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Украина вернула из плена семь гражданских, которых Россия удерживала с 2022 года, видео

14:49, 27 июня 2026
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В Украину вернулись еще семь гражданских граждан, которых Россия незаконно удерживала с начала полномасштабного вторжения.
Украина вернула из плена семь гражданских, которых Россия удерживала с 2022 года, видео
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В Украину удалось вернуть еще семерых гражданских граждан, которых Россия незаконно удерживала в плену с 2022 года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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На Родину вернулись украинцы в возрасте от 35 до 66 лет. Все они были незаконно задержаны российскими военными в 2022 году во время оккупации Мариуполя, а также территорий Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей. В частности, речь идет о жителях Бучанского района Киевской области, где во время оккупации российские войска совершали массовые преступления против мирного населения.

По словам Лубинца, одного из украинцев российские военные похитили прямо из собственного дома лишь потому, что его сыновья служат в Вооруженных силах Украины. Другого задержали по дороге на работу в день начала полномасштабного вторжения.

Среди освобожденных также есть доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде «Ангелы Тайры» в Мариуполе. Именно в день его задержания оккупанты захватили и командира добровольческого медицинского подразделения Тайру, которую удалось вернуть в Украину ранее.

Ранее мы писали, что 26 июня из плена были освобождены 160 военнослужащих.

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рф Украина пленные плен омбудсмен Дмитрий Лубинец

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