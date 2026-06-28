Що робити, якщо вас зупинила патрульна поліція: 7 помилок, яких припускаються водії

Як поводитися під час зупинки автомобіля поліцією та яких помилок краще не припускатися.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зупинка автомобіля патрульною поліцією нерідко викликає у водіїв хвилювання або емоційну реакцію. Водночас саме перші хвилини спілкування нерідко визначають, чи пройде розмова спокійно, чи переросте у конфлікт. Юристи радять водіям не діяти поспіхом, не піддаватися емоціям та пам'ятати про свої права й обов'язки. Існує низка типових помилок, яких варто уникати під час спілкування з правоохоронцями.

Чи потрібно виходити з автомобіля після зупинки

Після зупинки транспортного засобу не варто одразу виходити з автомобіля.

Якщо поліцейський вважатиме це необхідним, він сам запропонує водієві залишити салон. До цього моменту можна залишатися за кермом і спілкуватися через відкрите вікно. Самостійний вихід із автомобіля без запрошення може викликати у правоохоронця додаткові підозри.

Не поспішайте виправдовуватися

Якщо вас зупинили, не варто одразу починати пояснювати свої дії чи просити вибачення.

Причина зупинки може бути зовсім іншою, ніж припускає водій. Передчасні пояснення можуть лише ускладнити ситуацію. Спочатку варто вислухати поліцейського та з'ясувати підставу зупинки.

Не пропонуйте неправомірну вигоду

Спроба «домовитися» з поліцейським шляхом пропозиції неправомірної вигоди є кримінальним правопорушенням.

Законодавство України передбачає кримінальну відповідальність не лише за одержання неправомірної вигоди, а й за її пропозицію. Якщо водій не погоджується з діями чи рішенням поліцейського, він має право оскаржити їх у встановленому законом порядку. Будь-які спроби «вирішити питання на місці» можуть призвести до значно серйозніших правових наслідків.

Що робити, якщо ви не погоджуєтеся з порушенням

Поліцейські, як і будь-які інші люди, можуть помилятися.

Якщо водій упевнений, що не порушував Правил дорожнього руху, варто повідомити про свою незгоду та попросити внести відповідні пояснення до протоколу або постанови. Надалі підтвердити свою позицію можуть записи камер відеоспостереження, відеореєстратора або показання свідків.

Не провокуйте конфлікт

Погрози, грубість, зверхній тон або спроби чинити психологічний тиск не допоможуть вирішити ситуацію.

Навпаки, така поведінка може лише загострити конфлікт. Значно ефективніше вести розмову спокійно, ввічливо та без зайвих емоцій.

Як правильно відстоювати свою позицію

Якщо водій вважає, що його безпідставно звинувачують у порушенні, не варто перетворювати спілкування на суперечку.

Посилання на законодавство чи думку юристів не завжди допомагають переконати поліцейського безпосередньо на місці зупинки. Натомість свої аргументи доцільно викласти у поясненнях до процесуальних документів. Спокійне, аргументоване спілкування значно підвищує шанси на конструктивний діалог.

Чи доречні жарти під час спілкування з патрульними

Почуття гумору є позитивною рисою, однак під час виконання службових обов'язків поліцейські насамперед виконують свою роботу.

Тому не варто будувати спілкування на жартах чи надмірній фамільярності. Найкраще вести розмову спокійно, ввічливо та по-діловому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.