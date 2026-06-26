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Україна повернула з російського полону 160 військових, фото

15:19, 26 червня 2026
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Військовослужбовці були в полоні з 2022 року.
Україна повернула з російського полону 160 військових, фото
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 червня з полону звільнено 160 військових. Він зазначив, що усі були в полоні ще з 2022 року.

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Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

«Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути – і військових, і цивільних», - додав він.

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обмін полоненими

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