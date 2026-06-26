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Визначення розміру страхового відшкодування при знищенні транспортного засобу після ДТП: позиція суду

20:41, 26 червня 2026
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Суд зазначив, що навіть за доведеної вини застрахованої особи та підтвердженого факту страхового випадку результат судового розгляду безпосередньо залежить від повноти доказової бази та правильного визначення розміру вимог.
Визначення розміру страхового відшкодування при знищенні транспортного засобу після ДТП: позиція суду
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Питання визначення розміру страхового відшкодування при повному знищенні транспортного засобу нерідко стає предметом судових спорів. У справі, яка перебувала на розгляді Чернівецького апеляційного суду, саме неповна доказова база та неврахування вимог закону призвели до відмови у позові навіть за доведеної вини страхувальника. Про це повідомив Чернівецький апеляційний суд.

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У 2024 році в м. Чернівці на вул. Винниченка сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій транспортного засобу «Renault Arkana», повертаючи ліворуч на перехресті нерівнозначних доріг із другорядної дороги, не надала переваги у русі автомобілю марки «ВАЗ 21083», який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Автомобіль другого учасника пригоди отримав пошкодження, несумісні з економічно доцільним ремонтом, вартість відновлення якого згідно з висновком експерта склала 80 614 грн, тоді як ринкова вартість автомобіля до пригоди становила 37 858 грн.

Цивільно-правова відповідальність водія «Renault Arkana» була застрахована.

Власник пошкодженого транспортного засобу звернувся до страхової компанії ПАТ «УСК «Княжа вієнна іншуранс груп» із заявою про виплату відшкодування, однак отримав відмову. Тоді він подав позов до суду з вимогою стягнути з відповідача (страховика) повну ринкову вартість знищеного автомобіля – 37 858 грн, а також судові витрати та витрати на експертизу.

Суд першої інстанції позов задовольнив повністю. Однак Чернівецький апеляційний суд це рішення скасував і у задоволенні позову відмовив.

Колегія суддів не ставила під сумнів факт страхового випадку. Однак підставою для скасування стало неправильне застосування норм матеріального права при визначенні розміру відшкодування.

Відповідно до п. 30.2 ст. 30 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (чинного на момент дорожньої пригоди), якщо транспортний засіб визнається фізично знищеним, його власнику відшкодовується не повна ринкова вартість до пригоди, а різниця між вартістю транспортного засобу до та після ДТП, а також витрати на евакуацію транспортного засобу з місця ДТП.

Тобто пошкоджений автомобіль, навіть знищений, має залишкову вартість, і вона вираховується із суми відшкодування.

Позивач цього показника не визначив і жодних доказів вартості автомобіля після пригоди не надав ані суду першої інстанції, ані апеляційному суду. За відсутності цих відомостей встановити дійсний розмір збитків і ухвалити законне рішення на користь позивача суд не мав підстав.

Отже, навіть за доведеної вини застрахованої особи та підтвердженого факту страхового випадку результат судового розгляду безпосередньо залежить від повноти доказової бази та правильного визначення розміру вимог. Висновок експерта у випадку повного знищення транспортного засобу має містити не лише ринкову вартість автомобіля до пригоди, а й вартість його залишків після ДТП.

«У зв'язку з відсутністю відомостей про вартість пошкодженого автомобіля після ДТП, необхідної для визначення розміру відшкодування у порядку ст. 30 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», неможливо зробити висновок про обґрунтованість чи необґрунтованість зазначеного в позовній заяві розміру майнової шкоди та ухвалити законне й обґрунтоване рішення», - резюмував Чернівецький апеляційний суд у справі 16 червня 2026 року №725/11788/25 (провадження №22-ц/822/750/26).

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суд ДТП страхування судова практика

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