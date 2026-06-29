Військовослужбовців обмежать у доступі до азартних ігор через реєстри: Уряд запускає автоматичну систему перевірки

Уряд запровадив механізм перевірки військових під час участі в азартних іграх, який працюватиме через взаємодію державних реєстрів і блокуватиме доступ у разі збігу даних.

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Кабінет Міністрів України постановою від 17 червня 2026 року № 804 затвердив Порядок обмеження військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх. Постанова передбачає запуск автоматизованої системи, яка працюватиме через електронну взаємодію державних реєстрів і діятиме на період воєнного стану.

Рішення ухвалене на основі Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» і створює окремий цифровий механізм контролю доступу до азартних ігор для військовослужбовців, внесених до Державного реєстру військовослужбовців.

Як працюватиме механізм

Система побудована на автоматичній перевірці особи під час кожної спроби участі в азартній грі.

Під час кожної спроби участі в азартній грі відбуватиметься електронна ідентифікація особи в онлайн-системі організатора. Після цього формується верифікований запит до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Цей реєстр, у свою чергу, автоматично перевіряє інформацію через Реєстр військовослужбовців.

Якщо система фіксує збіг, формується відповідь про наявність обмеження, і особа автоматично не допускається до участі в азартних іграх або відвідування грального закладу.

Алгоритм виглядатиме таким чином:

гравець проходить електронну ідентифікацію в онлайн-системі організатора азартних ігор;

формується верифікований запит до реєстру обмежених осіб;

реєстр у відповідь автоматично звертається до Реєстру військовослужбовців;

перевірка здійснюється за ідентифікаційними даними (ПІБ і РНОКПП);

у разі збігу даних система формує підтвердження наявності обмеження;

особа не допускається до гри або відвідування закладу.

Військовослужбовці прирівнюються до «заблокованих» гравців

Також порядок встановлює, що військовослужбовці, внесені до Реєстру військовослужбовців, отримують ті самі обмеження, що й особи, які вже внесені до реєстру заборонених гравців. Це означає, що для них застосовуються повні обмеження, передбачені законом про азартні ігри, включно з недопуском до гральних закладів та участі в азартних іграх

Перевірка даних військовослужбовців у Реєстрі військовослужбовців не є прихованою для самої особи. У разі будь-якого запиту система Міноборони автоматично надсилає військовослужбовцю повідомлення про факт такої перевірки. У сповіщенні зазначаються дата і час запиту, а також найменування організатора азартних ігор, який ініціював перевірку.

Порядок також передбачає багаторівневу систему електронної взаємодії між державними реєстрами. Спочатку організатор азартних ігор проводить електронну ідентифікацію гравця та надсилає верифікований запит до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Після цього цей реєстр автоматично звертається до Реєстру військовослужбовців для додаткової перевірки.

Перевірка відбувається за ідентифікаційними даними особи — зокрема прізвищем, ім’ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків. У разі збігу даних система формує відповідь про наявність обмеження, яка стає підставою для недопуску до участі в азартних іграх або відвідування грального закладу.

Уся взаємодія між реєстрами здійснюється через систему електронної взаємодії державних ресурсів «Трембіта». Запити оформлюються як верифіковані та підписуються кваліфікованим електронним підписом, що підтверджує коректність ідентифікації. При цьому окремо встановлено, що результати перевірок не зберігаються в реєстрах після обробки і підлягають автоматичному видаленню. Натомість фіксуються лише log-файли самих запитів.

Водночас у випадку, якщо між реєстрами відсутня інформаційна взаємодія або перевищено час очікування відповіді, система автоматично вважає, що обмеження відсутні, і допускає особу до участі в азартних іграх.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про результати дослідження ставлення українців до азартних ігор. Опитування показує, що більшість громадян дистанціюються від цієї сфери: 84% респондентів не вважають себе азартними людьми, тоді як лише 15% відносять себе до таких. При цьому кожен третій опитаний зазначив, що не знає особисто жодної людини, яка б грала в азартні ігри.

Попри це, тема залишається суспільно чутливою — 75% українців вважають азартні ігри серйозним викликом для держави. Водночас реальний досвід участі в них є обмеженим: протягом останнього року грали лише 5% опитаних, а за останній місяць — 2%.

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