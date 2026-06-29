Старі КЕП діятимуть до кінця строку сертифікатів: Мінцифри відтермінувало перехід на нові правила генерації електронних підписів

У Мінцифри роз'яснили, як Україна переходитиме на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» та що це означатиме для користувачів електронного підпису.

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У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що після аналізу готовності ринку з'ясувалося, що частині розробників інформаційних систем потрібен додатковий час для налаштування програмного забезпечення.

Саме тому повний перехід на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» відбудеться 1 вересня 2026 року.

У міністерстві наголосили, що для звичайних користувачів міграція інфраструктури пройде непомітно, а цифрові дані українців отримають надійніший захист від кіберзагроз.

Що зміниться для користувачів

У Мінцифри зазначають, що перехід буде поступовим. Електронні підписи, створені за чинними алгоритмами, працюватимуть до завершення строку дії відповідних сертифікатів, тому перевипускати ключі достроково не потрібно.

Водночас усі документи, які вже були підписані КЕП, збережуть свій юридичний статус. Для перевірки таких документів інформаційні системи використовуватимуть попередні криптографічні алгоритми, тоді як нові операції поступово здійснюватимуться із застосуванням стандарту «Купина».

Починаючи з 1 вересня 2026 року, нові сертифікати кваліфікованого електронного підпису генеруватимуться виключно за новим алгоритмом.

До чого закликають бізнес

Міністерство рекомендує бізнесу та розробникам уже зараз перевірити, чи підтримує їхнє програмне забезпечення новий стандарт «Купина», а також уточнити у постачальників або служб технічної підтримки строки впровадження необхідних оновлень.

У Мінцифри зазначають, що своєчасне оновлення програмного забезпечення допоможе забезпечити безперебійну роботу бізнес-процесів, електронних сервісів і цифрових послуг після повного переходу на новий стандарт криптографічного захисту.

Отже, запропонований Мінцифри підхід поєднує поступовий перехід на новий криптографічний стандарт із збереженням юридичної чинності вже створених електронних підписів і документів.

Фактично це дасть змогу уникнути різкого переходу та забезпечити стабільну роботу цифрових сервісів під час оновлення інфраструктури.

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