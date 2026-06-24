Дію та держреєстри захищатимуть ЄС-експерти: держава отримала доступ до кіберрезерву

У разі масштабних кібератак Україна зможе викликати європейські команди реагування для захисту та відновлення критичних цифрових систем.

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Україна офіційно приєдналася до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу – механізму екстреної підтримки, який дозволяє залучати провідних європейських фахівців для захисту державних інформаційних систем та критичної інфраструктури під час масштабних кібератак. Сьогодні поговоримо про те, як працюватиме новий механізм, хто надаватиме допомогу та що це означає для держави, бізнесу і громадян.

Україна отримала новий інструмент кіберзахисту

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що Україна отримала офіційний доступ до Резерву кібербезпеки ЄС (EU Cybersecurity Reserve). Відтепер у разі масштабних кібератак держава зможе звертатися по допомогу до спеціалізованих європейських команд реагування та приватних компаній, які працюють у сфері кібербезпеки. Як зазначають у Мінцифри, навесні Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду, а після завершення усіх юридичних процедур з боку Європейського Союзу механізм офіційно набув чинності для України.

Фактично йдеться про створення додаткового міжнародного рівня захисту для українських державних цифрових систем, які з початку повномасштабної війни залишаються однією з головних цілей російських кібератак.

Що таке Резерв кібербезпеки ЄС

Резерв кібербезпеки створений у межах Акта про кіберсолідарність Європейського Союзу (EU Cyber Solidarity Act), а його адміністрування здійснює Агентство ЄС з кібербезпеки (ENISA). Основна ідея механізму полягає в тому, що країни, які зазнали серйозної кібератаки, можуть оперативно отримати допомогу від спеціалізованих експертних команд. На практиці це означає, що у випадку масштабного інциденту Україна зможе запросити фахівців, які допомагатимуть: локалізувати та зупинити атаку, провести технічний аналіз загрози, захистити дані та інформаційні ресурси, відновити роботу пошкоджених систем, мінімізувати наслідки кіберінциденту.

Особливістю механізму є те, що допомогу надаватимуть не лише державні структури ЄС, а й акредитовані приватні компанії, які мають відповідну експертизу у сфері кіберзахисту.

Чому це важливо саме зараз

Україна вже багато років перебуває під постійним тиском з боку російських хакерських угруповань. Особливо вразливими залишаються: державні реєстри; інформаційні системи органів влади; енергетичний сектор; транспортна інфраструктура; фінансові установи; системи зв’язку та електронних сервісів.

Під час війни кіберпростір фактично став ще одним фронтом. Атаки можуть бути спрямовані не лише на викрадення інформації, а й на зупинку роботи критично важливих сервісів. Саме тому доступ до механізмів колективного кіберзахисту ЄС розглядається як важливий елемент зміцнення цифрової стійкості держави.

Що це означає для звичайних громадян

Для більшості українців новина про доступ до Резерву кібербезпеки може здатися суто технічною. Проте насправді її наслідки можуть бути цілком відчутними у повсякденному житті. Якщо державні органи швидше реагуватимуть на кібератаки та оперативніше відновлюватимуть роботу систем, це зменшуватиме ризики перебоїв у роботі: порталу та застосунку «Дія», державних реєстрів, електронних медичних систем, сервісів отримання адміністративних послуг, окремих банківських та фінансових систем, електронного документообігу органів влади.

Фактично новий механізм має забезпечити швидше відновлення цифрових сервісів у разі серйозних інцидентів та знизити ризик втрати доступу громадян до важливих державних послуг.

Що це означає для бізнесу

Для бізнесу кіберстійкість державної інфраструктури також має важливе значення. Багато підприємств щоденно використовують: державні реєстри, податкові сервіси, електронні системи звітності, цифрові сервіси митного оформлення, електронний документообіг.

Масштабні кібератаки можуть призводити до зупинки окремих процесів, затримок у роботі або фінансових втрат.

Залучення міжнародних команд реагування потенційно дозволить швидше відновлювати роботу таких систем та зменшувати негативні наслідки для економіки.

Чи означає це передачу українських даних Європейському Союзу?

Ні. У повідомленні Мінцифри йдеться про можливість отримання технічної та експертної допомоги під час кіберінцидентів. Жодних положень про передачу державних реєстрів або масивів персональних даних до ЄС новий механізм не передбачає.

Чи зможе Україна автоматично отримувати допомогу?

Ні. Для залучення експертів необхідний відповідний запит української сторони. Тобто допомога надаватиметься у випадках, коли компетентні органи визнають необхідність міжнародного реагування.

Зазначимо, що доступ до Резерву кібербезпеки ЄС став ще одним практичним кроком інтеграції України до європейського цифрового простору та систем колективної безпеки Європейського Союзу.

Що змінюється порівняно з нинішньою системою

До цього Україна також співпрацювала з міжнародними партнерами у сфері кібербезпеки, однак така допомога здебільшого надавалася через окремі проєкти, меморандуми або двосторонні домовленості. Тепер Україна отримує доступ до окремого офіційного механізму Європейського Союзу, який передбачає залучення перевірених експертних команд у разі масштабних кіберінцидентів. Тобто допомога стає більш інституціоналізованою, прогнозованою та формалізованою.

Отримання Україною доступу до Резерву кібербезпеки ЄС є не просто черговим етапом цифрової інтеграції з Європейським Союзом. Йдеться про практичний механізм екстреної допомоги, який може бути задіяний у разі атак на державні інформаційні системи та критичну інфраструктуру. Для громадян це означає додаткові гарантії безперервної роботи цифрових сервісів, для бізнесу – більшу стійкість державної інфраструктури, а для самої держави – можливість оперативно залучати найкращих європейських фахівців у сфері кіберзахисту. На тлі постійних кіберзагроз та війни такий інструмент фактично стає ще одним елементом системи національної безпеки України.

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