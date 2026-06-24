Втрата первинних документів через війну: як повідомити ДПС та підтвердити податкову звітність

Підприємства, що втратили первинні документи або не мають доступу до них, можуть підтвердити дані податкової звітності шляхом подання повідомлення до ДПС із зазначенням причин втрати та періодів обліку.

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Через обстріли та окупацію частина українських підприємств втратила первинні документи або не може отримати до них доступ. Для таких випадків Податковим кодексом передбачено спеціальний механізм підтвердження даних податкової звітності.

У випадку втрати первинних документів або неможливості їх вивезення платник податків повинен направити до контролюючого органу повідомлення у довільній формі про такі обставини. Документ має бути підписаний керівником підприємства та головним бухгалтером.

У повідомленні необхідно зазначити причини та обставини, через які було втрачено документи або виникла неможливість їх вивезення, вказати податкові (звітні) періоди, яких це стосується, а також надати загальний перелік первинних документів. За наявності можливості доцільно зазначити й реквізити таких документів.

Повідомлення про втрату або неможливість вивезення первинної документації подається платником податків одним із таких способів:

до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків в електронній формі через сервіс «Листування з ДПС», який доступний у приватній частині Електронного кабінету;

або до будь-якого працюючого Центру обслуговування платників у паперовому вигляді. Подати документи можна особисто, через уповноваженого представника або надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення.

Незалежно від способу подання, повідомлення повинно бути адресоване контролюючому органу за основним місцем обліку платника податків.

Згідно з положеннями підпункту 69.28 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, для платників податків та податкових агентів, які здійснювали діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України та не мають можливості надати первинні документи, що підтверджують облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування чи податкових зобов’язань, діють спеціальні правила.

Такі правила є винятком із вимог статті 44 Податкового кодексу України та застосовуються для підтвердження даних, відображених у податковій звітності.

У податковій зазначають, що підставою для неможливості пред’явлення первинних документів може бути їх втрата, знищення або пошкодження. Крім того, такою підставою вважається перебування документів на територіях, де ведуться або раніше велися бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях України.

У таких випадках документи можуть бути недоступними через неможливість їх вивезення, ризики для життя чи здоров’я платника податків або інших осіб під час транспортування, а також через адміністративні обмеження чи заборони, встановлені органами державної влади.

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