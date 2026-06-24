Утрата первичных документов из-за войны: как сообщить ГНС и подтвердить налоговую отчетность

Предприятия, утратившие первичные документы или не имеющие доступа к ним, могут подтвердить данные налоговой отчетности путем подачи уведомления в ГНС с указанием причин потери и периодов учета.

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В результате обстрелов и оккупации часть украинских предприятий утратила первичные документы или не может получить к ним доступ. Для таких случаев Налоговым кодексом предусмотрен специальный механизм подтверждения данных налоговой отчетности.

В случае утраты первичных документов или невозможности их вывоза налогоплательщик обязан направить в контролирующий орган уведомление в произвольной форме о таких обстоятельствах. Документ должен быть подписан руководителем предприятия и главным бухгалтером.

В уведомлении необходимо указать причины и обстоятельства, из-за которых были утрачены документы или возникла невозможность их вывоза, обозначить налоговые (отчетные) периоды, которых это касается, а также предоставить общий перечень первичных документов. При наличии целесообразно указать и реквизиты таких документов.

Уведомление об утрате или невозможности вывоза первичной документации подается налогоплательщиком одним из следующих способов:

в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика в электронной форме через сервис «Переписка с ГНС», доступный в приватной части Электронного кабинета;

или в любой работающий Центр обслуживания плательщиков в бумажном виде. Подать документы можно лично, через уполномоченного представителя или отправить по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.

Независимо от способа подачи, уведомление должно быть адресовано контролирующему органу по основному месту учета налогоплательщика.

Согласно положениям подпункта 69.28 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, для налогоплательщиков и налоговых агентов, осуществлявших деятельность на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины и не имеющих возможности предоставить первичные документы, подтверждающие учет доходов, расходов и иных показателей, связанных с определением объектов налогообложения или налоговых обязательств, действуют специальные правила.

Такие правила являются исключением из требований статьи 44 Налогового кодекса Украины и применяются для подтверждения данных, отраженных в налоговой отчетности.

В налоговой отмечают, что основанием для невозможности предъявления первичных документов может быть их утрата, уничтожение или повреждение. Кроме того, таким основанием считается нахождение документов на территориях, где ведутся или ранее велись боевые действия, а также на временно оккупированных территориях Украины.

В таких случаях документы могут быть недоступны из-за невозможности их вывоза, рисков для жизни или здоровья налогоплательщика или других лиц при транспортировке, а также из-за административных ограничений или запретов, установленных органами государственной власти.

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