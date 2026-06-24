Госстат зафиксировал падение ВВП: что показали данные за первый квартал

Если сравнивать с первым кварталом 2025 года, то падение составило 0,6%.

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В первом квартале 2026 года реальный валовой внутренний продукт снизился до 0,7% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года из-за сезонных факторов. А если сравнивать с первым кварталом 2025 года, то падение составило 0,6%. Об этом свидетельствуют развернутые оценки Государственной службы статистики.

Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года рост реального ВВП составлял 2,8%, а в первом квартале 2025 года — +0,8%. При этом развернутые оценки состояния реального ВВП Украины немного ниже, чем Госстат публиковал ранее. Согласно оперативным данным ведомства, реальный ВВП в годовом измерении (весной) упал на 0,5%.

Внешняя торговля: импорт вырос на 15,6% г/г из-за высокого спроса на продукцию машиностроения, ввоза энергооборудования, роста закупок нефтепродуктов и т. д. В то же время экспорт вырос лишь на 1% г/г, и этого недостаточно, чтобы перекрыть активизацию импортных потоков.

Объем инвестиций снизился на 7,9% г/г — в частности из-за сокращения капитальных расходов бюджета (-33,6% г/г).

Спрос населения. Конечные расходы домохозяйств увеличились на 11% г/г. Как отмечается, это, в частности, связано с ростом зарплат в государственном и частном секторах.

Экономическая активность. Среди отраслей, ставших локомотивом украинской экономики в начале 2026 года:

финансовая деятельность (+15,5% г/г),

здравоохранение (+5,7% г/г),

торговля (+5,5%),

государственное управление и оборона (+2,8% г/г),

добывающая промышленность (+2% г/г)

перерабатывающая (+1,9% г/г) промышленность.

В то же время негативная динамика наблюдалась в:

энергетике (-15,2% г/г),

транспорте (-9,4%),

образовании (-4,8% г/г),

строительстве (-4,5% г/г).

При этом, как отмечается, влияние различных секторов экономики на реальный ВВП было неравномерным. Согласно апрельскому инфляционному отчету, реальный ВВП начнет расти в течение 2026 года и уже к концу года достигнет 1,3%, а в 2027–2028 годах — 2,8–3,7%.

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