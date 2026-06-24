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Держстат зафіксував падіння ВВП: що показали дані за перший квартал

12:22, 24 червня 2026
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Якщо порівнювати із першим кварталом 2025 року – падіння склало 0,6%.
Держстат зафіксував падіння ВВП: що показали дані за перший квартал
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У першому кварталі 2026 року реальний валовий внутрішній продукт знизився до 0,7% у порівнянні із четвертим кварталом 2025 року через сезонні фактори. А якщо порівнювати із першим кварталом 2025 року – падіння склало 0,6%. Про це свідчать розгорнуті оцінки Державної служби статистики.

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Для порівняння, у четвертому кварталі 2025 року зростання реального ВВП становило 2,8%, а в першому кварталі 2025 року – +0,8%. При цьому розгорнуті оцінки щодо стану реального ВВП України трохи нижчі, ніж Держстат публікував раніше. Згідно із оперативними даними відомства, реальний ВВП у річному вимірі (навесні) впав на 0,5%.

Зовнішня торгівля: імпорт зріс на 15,6% р/р через високий попит на продукцію машинобудування, ввезення енергообладнання, зростання закупівлі нафтопродуктів тощо. Водночас експорт виріс лише на 1% р/р і цього недостатньо, щоб перекрити активізацію імпортних потоків.

Обсяг інвестицій знизився на 7,9% р/р – зокрема через скорочення капвидатків бюджету (-33,6% р/р).

Попит населення. Кінцеві витрати домогосподарств збільшились на 11% р/р. Як зазначається, це зокрема пов'язано зі зростанням зарплат у державному та приватному секторах.

Економічна активність. Серед галузей, що стали локомотивом української економіки на початку 2026 року:

  • фіндіяльність (+15,5% р/р),
  • охорона здоров’я (+5,7% р/р),
  • торгівля (+5,5%),
  • держуправління та оборона (+2,8% р/р),
  • добувна промисловість (+2% р/р)
  • переробна (+1,9% р/р) промисловість.

Натомість негативна динаміка спостерігалася в:

  • енергетиці (-15,2% р/р),
  • транспорті (-9,4%),
  • освіті (-4,8% р/р),
  • будівництві (-4,5% р/р).

При цьому, як зазначається, вплив різних секторів економіки на реальний ВВП був нерівномірний. Згідно з квітневим інфляційним звітом, реальний ВВП почне зростати протягом 2026 року та вже наприкінці року сягне 1,3%, а в 2027-2028 роках – 2,8-3,7%.

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Держстат

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