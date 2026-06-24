Що таке медіація та які переваги вона дає сторонам конфлікту

Що передбачає процедура медіації, у яких випадках її можна застосовувати, які права мають сторони та чим цей механізм відрізняється від судового розгляду.

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У сучасних умовах вирішення конфліктів не завжди потребує тривалого та складного судового розгляду. Досить часто сторони можуть досягти взаємоприйнятного результату шляхом медіації — добровільної, конфіденційної та впорядкованої процедури врегулювання спорів за участю незалежного посередника, яким виступає медіатор.

В Україні правове регулювання медіації здійснюється відповідно до Закону України «Про медіацію». Цей механізм може застосовуватися під час вирішення цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних та інших категорій спорів за умови дотримання вимог законодавства.

Скористатися медіацією можна як до подання позову до суду, так і під час розгляду справи чи на етапі виконання судового рішення.

Головною перевагою медіації є те, що остаточне рішення формується самими сторонами, а не нав’язується третьою особою. Медіатор не виконує функцій судді: він не визначає правоту чи вину учасників конфлікту, не аналізує докази та не ухвалює рішення щодо предмета спору.

Його роль полягає у створенні умов для ефективного діалогу, допомозі сторонам у виявленні справжніх причин непорозуміння, усвідомленні взаємних інтересів та пошуку компромісу, який задовольнить усіх учасників процесу, наголошують у Херсонському апеляційному суді.

Основними принципами медіації є добровільність, конфіденційність, нейтральність та незалежність медіатора, самовизначення сторін і рівність їхніх прав. Це означає, що сторони самі вирішують, чи брати участь у медіації, можуть припинити її у будь-який момент, а інформація, отримана під час процедури, не підлягає розголошенню, крім випадків, визначених законом.

Медіація має багато переваг. Вона допомагає сторонам спокійно обговорити проблему, знизити емоційну напругу та уникнути загострення конфлікту. Крім того, такий спосіб врегулювання спору дозволяє заощадити час і кошти порівняно із судовим розглядом. Особливо цінною медіація є у випадках, коли сторонам важливо не лише знайти вирішення проблеми, а й зберегти нормальні особисті, сімейні, трудові чи ділові відносини та продовжувати спілкування в майбутньому.

Водночас медіація не замінює правосуддя і не обмежує право особи на звернення до суду. Це додатковий правовий механізм, який дає сторонам можливість самостійно впливати на результат вирішення спору. Якщо домовленості досягнуто, сторони можуть укласти відповідну угоду за результатами медіації.

Отже, медіація є важливим інструментом формування культури мирного врегулювання спорів. Вона сприяє діалогу, відповідальності сторін за прийняті рішення та пошуку балансу між правовими позиціями й реальними інтересами учасників конфлікту.

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