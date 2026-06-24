  1. В Україні
  2. / Законодавство

Запровадження мита на природний камінь може призвести до зупинки кар’єрів — ризики для галузі

11:40, 24 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Норма про мито на природний камінь з'явилася в законопроєкті 15111-д перед другим читанням та передбачає ставку 0,3 євро за кілограм.
Запровадження мита на природний камінь може призвести до зупинки кар’єрів — ризики для галузі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Запровадження вивізного мита на природний камінь може вплинути на роботу видобувних підприємств, умови конкуренції на ринку та виконання міжнародних зобов’язань України. У Національній асоціації адвокатів вважають, що нова норма потребує додаткової правової оцінки, а бізнесу вже зараз варто розглядати можливі механізми захисту своїх інтересів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як запровадили нове мито

9 червня 2026 року було ухвалено Закон №4903-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів».

Під час підготовки законопроєкту №15111-д до другого читання до документа включили норму про запровадження вивізного мита на природний камінь. Ставка мита встановлена на рівні 0,3 євро за кілограм.

У НААУ звернули увагу, що положення про вивізне мито за своїм змістом не пов’язане з регулюванням цифрових платформ. У зв’язку з цим, на думку правників, виникає питання щодо дотримання вимог Регламенту Верховної Ради, проведення належного громадського обговорення та аналізу регуляторного впливу.

Які ризики бачать для видобувної галузі

У Національній асоціації адвокатів України зазначають, що запровадження фіксованої ставки мита без достатнього перехідного періоду може створити нерівні умови для підприємств, які займаються видобутком природного каменю, але не мають технічної чи економічної можливості швидко перейти до його переробки.

На думку правників, для окремих кар’єрів зупинення діяльності може призвести до втрати виробничих колективів, порушення технологічних процесів та скорочення податкових надходжень до місцевих бюджетів. Особливо це стосується громад, де такі підприємства є важливими роботодавцями та джерелом бюджетних надходжень.

Звернення до АМКУ та інші кроки

Одним із можливих інструментів реагування в НААУ називають звернення до Антимонопольного комітету України. Такий крок може бути необхідним для перевірки того, чи не створює нове регулювання неконкурентні умови або переваги для окремих учасників ринку переробки природного каменю.

Крім того, правники запропонували поетапну дорожню карту захисту інтересів надрокористувачів.

Першим етапом може стати звернення до Президента України з проханням врахувати процедурні та міжнародно-правові застереження під час вирішення питання щодо підписання закону.

Другий етап передбачає створення робочої групи за участю Кабінету Міністрів, профільних органів влади, представників галузі та правничої спільноти. Її завданням може стати підготовка законодавчих змін, які передбачатимуть реальний перехідний період, окремий режим для вже укладених зовнішньоекономічних контрактів та поетапне запровадження ставок мита.

Судові та міжнародні механізми захисту

У НААУ також вказують на можливість використання судових та міжнародних механізмів захисту.

Серед можливих кроків називають підготовку конституційного подання, оскарження рішень і дій митних органів в адміністративних судах, а також звернення до інституцій Європейського Союзу щодо оцінки сумісності нового мита з положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У Національній асоціації адвокатів України заявили про готовність надавати експертну та правову підтримку надрокористувачам для захисту їхніх прав та законних інтересів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Помилка в документах для «єВідновлення» може коштувати житлового сертифіката: розбір реальних прецедентів

Під час подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення» громадяни нерідко припускаються помилок, які призводять до відмов у виплатах або стають підставою для тривалих судових спорів.

ВККС рекомендує ВРП призначити Діну Стельмах суддею Кам’янець-Подільського міськрайонного суду

ВККС підтримала кандидатуру Діни Стельмах на посаду судді у Хмельницькій області.

Дайджест судової практики після скасування ГК: як змінюється господарське право у 2026 році

Розбираємось, чому неможливо стягнути штраф з представництва іноземної фірми, та яким строком обмежений період нарахування штрафних санкцій.

ВП ВС відступила від позиції 2016 року щодо статті 69-1 КК: щирого каяття недостатньо

ВП ВС роз’яснила, що для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених статтею 69-1 КК України, недостатньо лише щирого каяття та визнання вини.

Чи відповідає Конституції конкурс на Генпрокурора: запропонована модель не має аналогів у більшості країн ЄС

Аналіз європейської практики доводить, що незалежно від обраної моделі призначення генерального прокурора, визначальним фактором її ефективності є наявність надійних процедурних гарантій захисту від політичного впливу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]