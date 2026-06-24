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У Львові 24-річний чоловік заявив, що вбив свою матір, а потім вчинив смертельну ДТП та протаранив поліцію

10:14, 24 червня 2026
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На Львівщині водій Audi влаштував смертельну ДТП під час втечі від поліції та заявив про вбивство матері.
У Львові 24-річний чоловік заявив, що вбив свою матір, а потім вчинив смертельну ДТП та протаранив поліцію
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У місті Пустомити Львівської області правоохоронці затримали 24-річного водія Audi Q5, який, за даними поліції, вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду під час втечі від патрульних та може бути причетний до вбивства своєї матері. Подія сталася вранці, близько 7:00.

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Як повідомили в поліції, патрульні помітили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака та намагалися зупинити його. Після увімкнення проблискових маячків водій різко прискорився та почав рухатися у напрямку виїзду зі Львова.

Під час втечі чоловік зіткнувся зі службовим автомобілем поліції, а згодом не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Внаслідок удару Volkswagen відкинуло на подвір’я приватного будинку, де транспортний засіб перекинувся. Водій Volkswagen, житель Львівської області, від отриманих травм загинув на місці.

Після затримання водій Audi повідомив правоохоронцям, що вбив свою матір. Під час перевірки інформація підтвердилася: у квартирі за місцем проживання чоловіка було виявлено тіло жінки з ножовими пораненнями.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та направили на медичне освідування.

За цими фактами слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

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