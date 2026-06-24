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У Львове 24-летний мужчина заявил, что убил свою мать, а затем устроил смертельное ДТП и протаранил полицию

10:14, 24 июня 2026
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На Львовщине водитель Audi устроил смертельное ДТП во время бегства от полиции и заявил об убийстве матери.
У Львове 24-летний мужчина заявил, что убил свою мать, а затем устроил смертельное ДТП и протаранил полицию
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В городе Пустомыты Львовской области правоохранители задержали 24-летнего водителя Audi Q5, который, по данным полиции, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие во время бегства от патрульных и может быть причастен к убийству своей матери. Событие произошло утром, около 7:00.

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Как сообщили в полиции, патрульные заметили автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака и пытались остановить его. После включения проблесковых маячков водитель резко ускорился и начал движение в направлении выезда из Львова.

Во время бегства мужчина столкнулся со служебным автомобилем полиции, а затем не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате удара Volkswagen отбросило во двор частного дома, где транспортное средство перевернулось. Водитель Volkswagen, житель Львовской области, от полученных травм погиб на месте.

После задержания водитель Audi сообщил правоохранителям, что убил свою мать. Во время проверки информация подтвердилась: в квартире по месту жительства мужчины было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и направили на медицинское освидетельствование.

По данным фактам следователи полиции Львовщины открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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полиция Львов ДТП убийство

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