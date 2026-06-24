Выиграл суд по жилищной компенсации, но денег так и не дождался: дело военнослужащего дошло до апелляции

Выплату жилищной компенсации поставили в зависимость от бюджетного финансирования, что стало предметом нового спора в суде.

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Второй апелляционный административный суд оставил без изменений определение Сумского окружного административного суда по делу об исполнении решения относительно выплаты военнослужащему денежной компенсации за положенное для получения жилое помещение. Суд пришел к выводу, что представленный ответчиком отчет не подтверждает полного исполнения решения, поскольку компенсация истцу фактически не выплачена. В то же время начальник соответствующего органа военного управления был освобожден от штрафа из-за отсутствия доказательств умышленного уклонения от исполнения судебного решения.

Обстоятельства дела

Еще в июне 2024 года Сумской окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего. Суд признал противоправным бездействие жилищной комиссии, которая не уведомила его о праве на получение жилищной компенсации после наступления очереди и не рассмотрела его обращение о предоставлении такой компенсации. Жилищную комиссию обязали рассмотреть заявление и принять решение о выплате денежной компенсации за положенное для получения жилое помещение. В июле 2024 года это решение вступило в законную силу после пересмотра в апелляционном порядке.

Поскольку решение длительное время не исполнялось, в июле 2025 года суд установил судебный контроль за его исполнением и обязал ответчика подать соответствующий отчет. В отчете указывалось, что органом приняты все необходимые меры, а дальнейшее исполнение зависит от выделения Министерством обороны бюджетных средств для выплаты компенсации.

Истец настаивал, что решение фактически не исполнено, поскольку компенсация ему не выплачена, а ответчик лишь ссылается на отсутствие финансирования. Он также просил наложить штраф на руководителя органа за неисполнение судебного решения.

Что установили суды

Во время рассмотрения дела суды установили, что после принятия решения жилищная комиссия рассмотрела вопрос истца, направила документы для заказа бюджетных средств и в марте 2026 года приняла решение о выплате ему компенсации после поступления соответствующего финансирования.

В то же время апелляционный суд подчеркнул, что принятие решения о выплате компенсации само по себе не свидетельствует о полном исполнении судебного решения. Компенсация истцу фактически не выплачена, поэтому решение суда остается неисполненным в полном объеме. Именно по этой причине суд первой инстанции обоснованно отказал в принятии представленного отчета.

Коллегия судей отдельно подчеркнула, что право на исполнение судебного решения является составной частью права на судебную защиту, гарантированного Конституцией Украины и практикой Европейского суда по правам человека. Государство и его органы обязаны обеспечить полное и своевременное исполнение судебных решений.

Почему руководителя не оштрафовали

Апелляционный суд согласился с выводом первой инстанции об отсутствии оснований для применения штрафа к руководителю ответчика.

Суд обратил внимание, что новые положения Кодекса административного судопроизводства предусматривают возможность освобождения руководителя субъекта властных полномочий от штрафа, если доказано принятие достаточных и исчерпывающих мер для исполнения решения либо если речь идет о выплатах, осуществление которых зависит от бюджетных ассигнований, при условии принятия всех необходимых мер для их получения.

Суд установил, что ответчик действовал в пределах процедуры, определенной постановлением Кабинета Министров №728 и ведомственной инструкцией Минобороны. Орган направлял необходимые запросы для заказа средств, однако решение о распределении бюджетных средств для таких выплат в соответствующие годы не принималось. Таким образом, по делу подтверждено отсутствие бюджетных ассигнований для осуществления выплаты.

Коллегия судей также указала, что наложение штрафа является мерой ответственности, которая требует установления вины руководителя, в частности умышленного неисполнения судебного решения либо недобросовестного уклонения от его исполнения. Таких обстоятельств по делу установлено не было.

Кроме того, апелляционный суд отметил, что вопрос наложения штрафа в пределах судебного контроля относится к полномочиям суда, который принял основное решение по делу. В данном случае таким судом является Сумской окружной административный суд.

Что сказал суд относительно размера компенсации

Истец также утверждал, что ответчик неправильно определил сумму компенсации и занизил ее размер.

Однако апелляционный суд указал, что при решении вопроса о принятии отчета суд не проверяет правильность расчета компенсации по существу. Такие возражения могут быть предметом отдельного спора относительно решений, действий либо бездействия субъекта властных полномочий, совершенных во исполнение судебного решения.

Вывод апелляционного суда

Второй апелляционный административный суд оставил без удовлетворения обе апелляционные жалобы — как военнослужащего, который требовал наложения штрафа, так и ответчика, который просил принять отчет об исполнении решения.

Суд по делу 480/654/24 подтвердил два ключевых вывода: принятие решения о выплате жилищной компенсации не означает полного исполнения судебного решения, если средства фактически не выплачены; в то же время отсутствие бюджетных ассигнований и принятие органом всех необходимых мер для их получения могут быть основанием для освобождения руководителя от штрафа в пределах судебного контроля за исполнением решения.

Определение Сумского окружного административного суда оставлено без изменений. Постановление вступило в законную силу и не подлежит кассационному обжалованию.

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