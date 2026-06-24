Виграв суд за житлову компенсацію, але грошей не дочекався: справа військовослужбовця дійшла до апеляції

Виплату житлової компенсації поставили в залежність від бюджетного фінансування, що стало предметом нового спору в суді.

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Другий апеляційний адміністративний суд залишив без змін ухвалу Сумського окружного адміністративного суду у справі про виконання рішення щодо виплати військовослужбовцю грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення. Суд дійшов висновку, що поданий відповідачем звіт не підтверджує повного виконання рішення, оскільки компенсацію позивачу фактично не виплачено. Водночас начальника відповідного органу військового управління звільнили від штрафу через відсутність доказів умисного ухилення від виконання судового рішення.

Обставини справи

Ще у червні 2024 року Сумський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовослужбовця. Суд визнав протиправною бездіяльність житлової комісії, яка не повідомила його про право на отримання житлової компенсації після настання черги та не розглянула його звернення про надання такої компенсації. Житлову комісію зобов’язали розглянути заяву та прийняти рішення щодо виплати грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення. У липні 2024 року це рішення набрало законної сили після перегляду в апеляційному порядку.

Оскільки рішення тривалий час не виконувалося, у липні 2025 року суд встановив судовий контроль за його виконанням та зобов’язав відповідача подати відповідний звіт. У звіті зазначалося, що органом вжито всі необхідні дії, а подальше виконання залежить від виділення Міністерством оборони бюджетних коштів для виплати компенсації.

Позивач наполягав, що рішення фактично не виконане, оскільки компенсацію йому не виплачено, а відповідач лише посилається на відсутність фінансування. Він також просив накласти штраф на керівника органу за невиконання судового рішення.

Що встановили суди

Під час розгляду справи суди встановили, що після ухвалення рішення житлова комісія розглянула питання позивача, направила документи для замовлення бюджетних коштів та в березні 2026 року прийняла рішення про виплату йому компенсації після надходження відповідного фінансування.

Водночас апеляційний суд наголосив, що прийняття рішення про виплату компенсації саме по собі не свідчить про повне виконання судового рішення. Компенсацію позивачу фактично не виплачено, тому рішення суду залишається невиконаним у повному обсязі. Саме з цієї причини суд першої інстанції обґрунтовано відмовив у прийнятті поданого звіту.

Колегія суддів окремо підкреслила, що право на виконання судового рішення є складовою права на судовий захист, гарантованого Конституцією України та практикою Європейського суду з прав людини. Держава та її органи зобов’язані забезпечити повне і своєчасне виконання судових рішень.

Чому керівника не оштрафували

Апеляційний суд погодився із висновком першої інстанції про відсутність підстав для застосування штрафу до керівника відповідача.

Суд звернув увагу, що нові положення Кодексу адміністративного судочинства передбачають можливість звільнення керівника суб’єкта владних повноважень від штрафу, якщо доведено вжиття достатніх і вичерпних заходів для виконання рішення або якщо йдеться про виплати, здійснення яких залежить від бюджетних асигнувань, за умови вжиття всіх необхідних заходів для їх отримання.

Суд встановив, що відповідач діяв у межах процедури, визначеної постановою Кабінету Міністрів №728 та відомчою інструкцією Міноборони. Орган направляв необхідні запити для замовлення коштів, однак рішення про розподіл бюджетних коштів для таких виплат у відповідні роки не приймалося. Таким чином, у справі підтверджено відсутність бюджетних асигнувань для здійснення виплати.

Колегія суддів також зазначила, що накладення штрафу є заходом відповідальності, який потребує встановлення вини керівника, зокрема умисного невиконання судового рішення або недобросовісного ухилення від його виконання. Таких обставин у справі встановлено не було.

Крім того, апеляційний суд зауважив, що питання накладення штрафу в межах судового контролю належить до повноважень суду, який ухвалив основне рішення у справі. У цьому випадку таким судом є Сумський окружний адміністративний суд.

Що сказав суд щодо розміру компенсації

Позивач також стверджував, що відповідач неправильно визначив суму компенсації та занизив її розмір.

Однак апеляційний суд зазначив, що під час вирішення питання про прийняття звіту суд не перевіряє правильність розрахунку компенсації по суті. Такі заперечення можуть бути предметом окремого спору щодо рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень, вчинених на виконання судового рішення.

Висновок апеляційного суду

Другий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення обидві апеляційні скарги — як військовослужбовця, який вимагав накладення штрафу, так і відповідача, який просив прийняти звіт про виконання рішення.

Суд у справі № 480/654/24 підтвердив два ключові висновки: прийняття рішення про виплату житлової компенсації не означає повного виконання судового рішення, якщо кошти фактично не виплачені; водночас відсутність бюджетних асигнувань та вжиття органом усіх необхідних дій для їх отримання можуть бути підставою для звільнення керівника від штрафу в межах судового контролю за виконанням рішення.

Ухвалу Сумського окружного адміністративного суду залишено без змін. Постанова набрала законної сили та не підлягає касаційному оскарженню.

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