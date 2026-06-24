Введение пошлины на природный камень может привести к остановке карьеров — риски для отрасли

Норма о пошлине на природный камень появилась в законопроекте №15111-д перед вторым чтением и предусматривает ставку 0,3 евро за килограмм.

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Введение вывозной пошлины на природный камень может повлиять на работу добывающих предприятий, условия конкуренции на рынке и выполнение международных обязательств Украины. В Национальной ассоциации адвокатов считают, что новая норма требует дополнительной правовой оценки, а бизнесу уже сейчас стоит рассматривать возможные механизмы защиты своих интересов.

Как ввели новую пошлину

9 июня 2026 года был принят Закон №4903-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложения таких доходов».

Во время подготовки законопроекта №15111-д ко второму чтению в документ включили норму о введении вывозной пошлины на природный камень. Ставка пошлины установлена на уровне 0,3 евро за килограмм.

В НААУ обратили внимание, что положение о вывозной пошлине по своему содержанию не связано с регулированием цифровых платформ. В связи с этим, по мнению юристов, возникает вопрос о соблюдении требований Регламента Верховной Рады, проведении надлежащего общественного обсуждения и анализа регуляторного воздействия.

Какие риски видят для добывающей отрасли

В Национальной ассоциации адвокатов Украины отмечают, что введение фиксированной ставки пошлины без достаточного переходного периода может создать неравные условия для предприятий, занимающихся добычей природного камня, но не имеющих технической или экономической возможности быстро перейти к его переработке.

По мнению юристов, для отдельных карьеров остановка деятельности может привести к потере производственных коллективов, нарушению технологических процессов и сокращению налоговых поступлений в местные бюджеты. Особенно это касается общин, где такие предприятия являются важными работодателями и источником бюджетных поступлений.

Обращение в АМКУ и другие шаги

Одним из возможных инструментов реагирования в НААУ называют обращение в Антимонопольный комитет Украины. Такой шаг может быть необходим для проверки того, не создает ли новое регулирование неконкурентные условия или преимущества для отдельных участников рынка переработки природного камня.

Кроме того, юристы предложили поэтапную дорожную карту защиты интересов недропользователей.

Первым этапом может стать обращение к Президенту Украины с просьбой учесть процедурные и международно-правовые оговорки при решении вопроса о подписании закона.

Второй этап предусматривает создание рабочей группы с участием Кабинета Министров, профильных органов власти, представителей отрасли и юридического сообщества. Ее задачей может стать подготовка законодательных изменений, которые будут предусматривать реальный переходный период, отдельный режим для уже заключенных внешнеэкономических контрактов и поэтапное введение ставок пошлины.

Судебные и международные механизмы защиты

В НААУ также указывают на возможность использования судебных и международных механизмов защиты.

Среди возможных шагов называют подготовку конституционного представления, обжалование решений и действий таможенных органов в административных судах, а также обращение в институты Европейского Союза относительно оценки совместимости новой пошлины с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили о готовности предоставлять экспертную и правовую поддержку недропользователям для защиты их прав и законных интересов.

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