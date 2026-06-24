Дию и госреестры будут защищать ЕС-эксперты: государство получило доступ к киберрезерву

В случае масштабных кибератак, Украина сможет вызвать европейские команды реагирования для защиты и восстановления критических цифровых систем.

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Украина официально присоединилась к Резерву кибербезопасности Европейского Союза – механизму экстренной поддержки, позволяющему привлекать ведущих европейских специалистов для защиты государственных информационных систем и критической инфраструктуры во время масштабных кибератак. Сегодня поговорим о том, как будет работать новый механизм, кто будет оказывать помощь и что это значит для государства, бизнеса и граждан.

Украина получила новый инструмент киберзащиты

Министерство цифровой трансформации сообщило, что Украина получила официальный доступ в Резерв кибербезопасности ЕС (EU Cybersecurity Reserve). Теперь в случае масштабных кибератак государство сможет обращаться за помощью к специализированным европейским командам реагирования и частным компаниям, работающим в сфере кибербезопасности. Как отмечают в Минцифре, весной Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение, а по завершении всех юридических процедур со стороны Европейского Союза механизм официально вступил в силу для Украины.

Фактически речь идет о создании дополнительного международного уровня защиты для украинских государственных цифровых систем, с начала полномасштабной войны остающихся одной из главных целей российских кибератак.

Что такое Резерв кибербезопасность ЕС

Резерв кибербезопасности создан в рамках Акта о киберсолидарности Европейского Союза (EU Cyber ​​Solidarity Act), а его администрирование осуществляет Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA). Основная идея механизма состоит в том, что страны, подвергшиеся серьезной кибератаке, могут оперативно получить помощь от специализированных экспертных команд. На практике это означает, что в случае масштабного инцидента Украина сможет пригласить специалистов, помогающих: локализовать и остановить атаку; провести технический анализ угрозы; защитить данные и информационные ресурсы; возобновить работу поврежденных систем; минимизировать последствия киберинцидента.

Особенность механизма заключается в том, что помощь будут оказывать не только государственные структуры ЕС, но и аккредитованные частные компании, имеющие соответствующую экспертизу в сфере киберзащиты.

Почему это важно именно сейчас

Украина уже много лет находится под постоянным давлением российских хакерских группировок. Особенно уязвимыми остаются: государственные реестры, информационные системы органов власти, энергетический сектор, транспортная инфраструктура, финансовые учреждения, системы связи и электронных сервисов.

Во время войны киберпространство фактически стало еще одним фронтом. Атаки могут быть направлены не только на угон информации, но и на остановку работы критически важных сервисов. Поэтому доступ к механизмам коллективной киберзащиты ЕС рассматривается как важный элемент укрепления цифровой устойчивости государства.

Что это значит для обычных граждан

Для большинства украинцев новость о доступе к Резерву кибербезопасности может показаться чисто технической. Однако на самом деле ее последствия могут быть вполне ощутимы в повседневной жизни. Если государственные органы будут скорее реагировать на кибератаки и будут оперативно возобновлять работу систем, это будет уменьшать риски перебоев в работе: портала и приложения «Дия», государственных реестров, электронных медицинских систем, сервисов получения административных услуг, отдельных банковских и финансовых систем, электронного документооборота органов власти.

Фактически новый механизм должен обеспечить более быстрое обновление цифровых сервисов в случае серьезных инцидентов и снизить риск потери доступа граждан к важным государственным услугам.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса киберустойчивость государственной инфраструктуры также имеет немаловажное значение. Многие предприятия ежедневно используют государственные реестры, налоговые сервисы, электронные системы отчетности, цифровые сервисы таможенного оформления, электронный документооборот.

Масштабные кибератаки могут приводить к остановке отдельных процессов, задержкам в работе или финансовым потерям.

Вовлечение международных команд в реагирование потенциально позволит быстрее возобновлять работу таких систем и уменьшать негативные последствия для экономики.

Значит ли это передача украинских данных Европейскому Союзу?

Нет. В сообщении Минцифры говорится о возможности получения технической и экспертной помощи в ходе киберинцидента. Никаких положений о передаче государственных реестров или массивов персональных данных в ЕС новый механизм не предусматривает.

Сможет ли Украина автоматически получать помощь?

Нет. Для привлечения экспертов необходим соответствующий запрос украинской стороны. То есть помощь будет предоставлена ​​в случаях, когда компетентные органы признают необходимость международного реагирования.

Отметим, что доступ к Резерву кибербезопасности ЕС стал еще одним практическим шагом интеграции Украины в европейское цифровое пространство и системы коллективной безопасности Европейского Союза.

Что меняется по сравнению с нынешней системой

До этого Украина также сотрудничала с международными партнерами в сфере кибербезопасности. Однако такая помощь в большинстве своем оказывалась через отдельные проекты, меморандумы или двусторонние договоренности. Теперь Украина получает доступ к отдельному официальному механизму Европейского Союза, предусматривающему привлечение проверенных экспертных команд в случае масштабных киберинцидентов. То есть помощь становится более институционализированной, прогнозируемой и формализованной.

Получение Украиной доступа к Резерву кибербезопасности ЕС не просто очередной этап цифровой интеграции с Европейским Союзом. Речь идет о практическом механизме экстренной помощи, который может быть задействован при атаках на государственные информационные системы и критическую инфраструктуру.

Для граждан это означает дополнительные гарантии непрерывной работы цифровых сервисов, для бизнеса большую устойчивость государственной инфраструктуры, а для самого государства возможность оперативно привлекать лучших европейских специалистов в сфере киберзащиты. На фоне постоянных киберугроз и войны такой инструмент становится еще одним элементом системы национальной безопасности Украины.

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