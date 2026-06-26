Молдову включили до переліку країн для спрощеного набуття громадянства України

Українці у Молдові зможуть набути громадянство у спрощеному порядку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці в Республіці Молдова отримають можливість набути громадянство України у спрощеному порядку. Уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

«Обговорила це рішення з Прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Для наших країн це закономірний крок. Нас об'єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії», - зазначила Юлія Свириденко.

В уряді зауважили, що у Молдові живе велика українська громада, а такі рішення спростять шлях українцям до громадянства.

Наступне завдання полягатиме у тому, щоб зробити процедуру максимально зручною.

«Сьогодні для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України, але зробити це можна лише в Україні. Працюємо над можливістю дистанційного складання іспитів. Також маємо врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод», - пояснила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.